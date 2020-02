Se billederne: Solpaneler for 400.000 smadret

- Det kan godt være, at vi kan sætte et hegn op, der kan holde får inde, men der skal jo næsten et større elektrisk stødhegn til, hvis vi også skal holde hærværksfolk ude fra solpanelerne, siger Jan Østerskov til Sjællandske. Han tilføjer, at der også er overvejelser om at kameraovervåge området med solpanelerne fra kameraer placeret højt oppe på halmvarmeværket.