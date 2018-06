Se billederne: STREET GAME Samlede de unge i Ringparken

Se billedserie GAME, der onsdag afhold det årlige arrangement STREET GAME i Ringparken, hjælper børn og unge i udsatte boligområder i 32 af landets kommuner.Foto: Thomas Olesen

Slagelse - 07. juni 2018
Af Anna Egeris Karstoft

Stemningen var god onsdag eftermiddag, da GAME holdt sin årlige fejring af gadeidrætten, STREET GAME, sammen med Ringparkens unge.

- Vi forsøger at hjælpe børn og unge i udsatte boligområder ved at lave ugentlig træning for de unge og afholde et årlige stævne, hvor de unge blandt andet kan kvalificere sig til DM i Streetbasket og Game Finals i gadefodbold, fortæller Morten Bo Andersen, der er direktør i GAME. I dagens anledning er han med som frivillig fodbolddommer.

Det er unge fra lokalområdet, der varetager den ugentlige træning i fodbold og basketball. »Playmakerne«, som de hedder bliver rekrutteret af Game i samarbejde med boligselskabet og skal udover at stå for træning også fungere som positive rollemodeller for de yngre beboere i boligområdet.

Ali Ibrahim på 21 år har stået for at træne de 8 til 16-årige drenge fra Ringparken i fodbold en gang om ugen de sidste tre år. Men for ham er det at være playmaker meget mere end træning.

- Jeg føler, at jeg gør en kæmpe forskel for de unge. Igennem fodboldtræningen får jeg et tæt bånd til dem og får mulighed for et hjælpe dem med alt fra drengestreger til kæresteproblemer, forklarer han og tilføjer, at det er bedre, at de får ham som rollemodel, fremfor andre, der kan have en negativ indflydelse på dem.

- Heldigvis havde jeg selv to ældre brødre, der kunne vise mig på rette vej, nu vil jeg gerne gøre det samme for andre børn, fortæller Ali Ibrahim, der planlægger at læse til lærer efter sommerferien.