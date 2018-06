Fredag dystede over 600 elever om at blive Slagelses bedste i kidsvolley, da Kredsmesterskaberne løb af staben for første gang.Foto: Thomas Olesen

Se billederne: Over 600 elever dystede om volley-sejr

Der blev spillet 21 kidsvolley-kampe på en gang på Nymarkskolen, da der blev afholdt Kredsmesterskaberne for første gang fredag formiddag. Det er Volleyklubben Vestsjælland, der i samarbejde med Dansk Volleyball Forbund, afholder stævnet for alle 2. til 6. klasser i Slagelse Kommune.

- Formålet er at finde ud af, hvem der er de bedste til volleyball i kommunen, forklarer Rolf Meegdes, der er ungdomskonsulent hos VK Vestsjælland. Han har stået for udførelsen af arrangementet, og i løbet af skoleåret har han været med til både at stå for undervisning i kidsvolley på de otte deltagende skoler i kommunen, ligesom han har afholdt 25 indledende indendørs-stævner på skolerne, hvor alle klasser, der er blevet nummer et og to, er blevet udtaget til dagens Kredsmesterskaber.