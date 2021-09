Se billedserie Isabell Egede flytter ind i en af de nye ungdomsboliger, selv om hun planlægger at læse i København. Hun er nødt til at have studiejob ved siden af, men hvis det bliver hårdt økonomisk, vil familien kunne hjælpe. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Nye ungdomsboliger indviet - for dyrt til en SU Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Se billederne: Nye ungdomsboliger indviet - for dyrt til en SU

For 4800 kroner kan studerende nu bo centralt i Slagelse med et stenkast til centerliv og station. Fredag blev det nye boligbyggeri med 35 ungdomsboliger, Kløvertårnet, indviet og vist frem. Alt er lejet ud.

Slagelse - 11. september 2021 kl. 08:00 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Jeg kan have TV'et der. For så kan jeg se TV både fra sengen og fra sofaen.

20-årige Isabell Egede befinder sig adskillige meter over jorden på hjørnet mellem Jernbanegade og Østerbro i Slagelse, da hun viser sin kommende bolig frem.

Fredag eftermiddag blev interesserede nemlig inviteret op i »Kløvertårnet« - et otte-etagers højt byggeri - der nu officielt er indviet. Indvielsen fandt sted samme dag, som Isabell Egede var forbi med sin mor, Julie Egede, der også bor i Slagelse. Beslutningen om at flytte ind i de nye ungdomsboliger, har Isabell Egede derfor truffet for at være tæt på sin familie - og ikke nødvendigvis tæt på sit studie.

- Lige nu går jeg på gymnasiet (i Slagelse red.), men jeg håber på at få en studieplads på universitetet i København eller i Odense lige bagefter, forklarer Isabell Egede, der kan sætte sit TV op på den planlagte placering den 15. september, hvor boligerne er indflytningsklar.

For dyrt til SU alene Størrelsen på de nye boliger - der alle er to-værelses - er brutto 48,8 kvadratmeter, mens det indvendige areal gøres op til 40,9 (netto, red.).

Sidstnævnte er den plads, som Isabell Egede kan stille sine møbler på. I hvert fald hvis hun er villig til at betale 4250 kroner i husleje samt 550 kroner i varme og vand. Altså samlet set 4800 kroner.

- Boligpriserne er ret dyre. Men her er jeg virkelig tæt på stationen - det ligger rigtig godt, fortæller Isabell Egede, der vurderer, at hun får udbetalt omkring 5300 kroner i SU efter Skat.

Det giver hende 500 kroner tilbage til mad og diverse. Men prisen for boligen vil hun alligevel gerne betale, selv om hun er nødt til at arbejde ved siden af sit studie.

Sammenlignet med København er prisen nemlig »virkelig billig,« lyder den 20-åriges vurdering.

- Jeg kender en, der bor på et værelse på Teglholmen (et område i Sydhavnen i København, red.), og hun betaler 10.000 kroner. Altså for et enkelt værelse, siger Isabell Egede, der flytter ind i Kløvertårnet alene.

Flyttede hun sammen med en kæreste, kunne hun spare halvdelen af huslejen.

Ikke til at sammenligne Ifølge boligminister Kaare Dybvad Bek (S), der - ligesom blandt andre borgmester John Dyrby Paulsen (S) - talte til indvielsen af det nye boligbyggeri, er København dog »helt uden sammenligning«, når det kommer til boligpriser.

- Hvis man skal direkte ind i en bolig i København uden at stå i lang tid på en venteliste, så koster det hurtigt 5-6000 kroner for et lille værelse, som måske er halvdelen af den størrelse, du får her (i Kløvertårnet, red.), forklarer ministeren til Sjællandske.

Kaare Dybvad Bek mener dog generelt, at boligpriserne lige nu - i hele landet - er et resultat af dyre byggepriser.

- Den pris, man tager, den afspejler det, som det koster at bygge - håndværkerne skal have deres løn, og man skal betale de priser, materialerne koster - der er ikke så meget at gøre, desværre - man kan ikke bygge billigere end det. Heller ikke, hvis det skal ligge så centralt, som det gør her (midt i Slagelse, red.), siger han.

Og særligt byggeriet - og placeringen af det - var da også noget af det, som ministeren nåede at rose under sit besøg i Slagelse.

Vigtigt med flot byggeri - Det er flot, at man har fået det ind her - helt centralt i byen - og jeg tror, at det betyder meget for rigtig mange, der overvejer at bo her og studere her, at man kan komme helt herind midt i byen og bo. Og jeg synes også, at det er et flot byggeri. Nogle gange ligner ungdomsboliger sådan en barakbygning. Her er det blevet pænt og harmonisk, lyder dommen fra boligministeren.

- Men burde man ikke bygge mindre prestigefyldte projekter for i stedet at skabe endnu billigere boliger for de studerende?

- Jeg tror, at det er vigtigt, at det er flotte byggerier, der også holder i mange år - og jeg ved godt, at man kan bygge det billigere ved at lave en »skur-by« eller et eller andet - men det er ikke sikkert, at det er billigere på lang sigt - måske skal man så bygge det om i løbet af 10 år, siger Kaare Dybvad Bek.

- Og så er det er klart, at hvis man står og skal vælge, om man vil studere i København eller i Slagelse, så tror jeg, det betyder meget, at man kan se, at der er nye og flotte boliger, som er relativt billige, og hvor man kan bo tæt på der, hvor tingene sker, uddyber han.

Flere bliver i Slagelse Ifølge boligministeren viser tal, at der er flere unge, der bliver boende i Slagelse sammenlignet med for eksempel byer som Næstved, Holbæk, og Kalundborg. Det skyldes ifølge ham ikke kun udbuddet af uddannelser - men også at der - ifølge ministeren - er gode steder at bo. Kløvertårnet er én af de steder, mener han.

Og det samme mener altså 20-årige Isabell Egede, der glæder sig til snart at flytte ind i sin nye bolig.

- Det bliver nødvendigt med et fritidsarbejde, men jeg synes, det er fint nok, forklarer hun og peger på, at hun lige nu arbejder som vikar i hjemmeplejen og derfor arbejder meget i weekender og ferier udenfor skoletiden.

Om det bliver hårdere, når hun starter på universitet og også skal pendle, kan dog godt bekymre hende.

- Det kan måske også være en udfordring for andre unge, der ikke har samme job som mig. Men Vestsjællandscentret ligger jo lige ved siden af (Kløvertårnet, red.), så er er jobmuligheder tæt på, siger Isabell Egede.