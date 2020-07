Smedens Værksted i Kunstnerværkstedet Kabeldepotet på Søbatteriet 17 i Korsør er atter rammen for kunst. Udstillingen med værker af Hanne Christensen, Anne Jensen og Gitte Van der Watt er den første siden coronavirus og kører frem til den 30. juli. Foto: Fleur Sativa

Se billederne: Nu kan der igen opleves kunst i Kabeldepotet

Efter corona lukkede Danmark ned, kan vi i forbindelse med landets genåbning igen mødes. For eksempel om kunst.

Her holdt medlem af Slagelse Kommunes kultur- og fritidsudvalg Ebbe Jens Ahlgren (V) åbningstalen.

- Der er ikke tale om et bestemt emne eller tema, og udtryksformen er forskellig for hver af kunsterne, fortalte han og konstaterede, at dette er helt bevidst: