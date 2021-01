Se billederne: Mange stod i kø for at stoppe madspild - »madoase« deler gratis overskudsvarer ud

Se billedserie Gratis overskudsmad var fredag eftermiddag trækplaster for mange borgere i Slagelse, da foreningen »Stop Madspild Lokalt« åbnede og indviede deres 18. udleveringssted i en del af byens gamle Ford-lokaler på Smedegade. I »Madoasen«, som udleveringsstedet hedder, kan borgere således også fremover afhente fødevarer, som ellers var havnet i skraldespanden hos de lokale supermarkeder. Foto: Anders Ole Olsen

I kampen mod madspild er en »Madoase« nu åbnet i Slagelse. Her kan borgere fremover gratis hente overskudsvarer, som supermarkeder ellers ville smide i skraldespanden. Korsør-foreningen »Stop Madspild Lokalt« står bag.

Slagelse - 15. januar 2021 kl. 17:02 Af Fleur Sativa & Per Vagnsø Kontakt redaktionen

- Der er kommet mange mennesker, så vi skal nok gøre det hurtigt.

Sådan lød det indledningsvis fra borgmester i Slagelse Kommune, John Dyrby Paulsen (S), da foreningen »Stop Madspild Lokalt« fredag åbnede et nyt, gratis udleveringssted for de overskudsvarer, som supermarkeder og virksomheder ellers ikke kan komme af med.

Det skete i Smedegade i Slagelse i en del af de gamle Ford-lokaler, og borgmesteren var med til at klippe snoren. Og på grund af coronavirus blev indvielsen sendt live over Facebook.

Men interessen for »Madoasen«, som bliver foreningens 18. udleveringssted, var så stor, at stadig mange var mødt fysisk op.

- Det er jo en glædelig begivenhed, at vi kan være med til at reducere spild - og her madspild - det er fantastisk godt gået, lød det videre fra John Dyrby Paulsen til de mange fremmødte, der ligesom borgmesteren selv alle var iført mundbind og holdt to meters afstand.

»Oaser« flere steder Stop Madspild Lokalt har »oaser« over hele Sjælland plus Fyn, Bornholm og Nordjylland, men det er først nu, at konceptet med udspring i Korsør holder sit indtog i nabobyen Slagelse.

"(...) der er stadig sindssygt meget madspild, vi ikke når ud til"

- Rasmus Erichsen, stifter, Stop Madspild Lokalt Rasmus Erichsen, stifter, Stop Madspild Lokalt - Det har været svært at få lokaler i Slagelse. Vi har prøvet på det de sidste par år, har foreningens stifter, Rasmus Erichsen, tidligere forklaret til Sjællandske.

Han tilføjer imidlertid, at ekspansionen vil fortsætte. Blandt andet har Rasmus Erichsen øje for Glostrup.

- Jeg tror, at folk er blevet mere bevidste om, hvor stort et problem madspildet er. Folketinget har jo også sat fokus på klima-agendaen, og der er stadig sindssygt meget madspild, vi ikke når ud til, fortæller han.

600 frivillige Stop Madspild Lokalt tæller i dag omkring 600 frivillige, og i sin tale takkede borgmester John Dyrby Paulsen netop en del af disse.

- Der er cirka 25 frivillige, der har knoklet for at få det her op at stå. Vil I hjælpe mig med at give dem en ordentlig hånd? Det har de fortjent, sagde han ud til de fremmødte, før han klippede snoren og åbnede »Madoasen«, hvorefter mad, der ellers ville havne i skraldespanden, blev taget med hjem og fyldt op i køle- og fryseskabe.

Udleveringsstedet i Slagelse vil fremover holde åbent tirsdage og torsdage mellem klokken 16 og 17.