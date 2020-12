Fredag morgen spærrede politiet af, mens det blev undersøgt, om der var fare for, at hele stilladset ville vælte ud over Møllebjergvej. Foto: Helge Wedel

Se billederne: Hærværk mod stillads ved Korsør Sygehus

- Vi fik en anmeldelse om, at ukendte personer var ved at rive stilladset ned. Vi var fremme med en patrulje klokken 05.06, men da var personerne væk. Hvis nogen har set noget, må de meget gerne kontakte politiet på 114, siger Jens Jedig Christiansen.

Ifølge Sjællandskes kilder ankom en halv snes mænd i to varebiler til sygehuset ved 04.30-tiden, hvorefter de begyndte at rive stilladset ned og kaste træplader ned fra det.

Larmen fik personale fra et nærliggende plejecenter til at råbe og spørge, hvad der var gang i - beskeden lød bare, at de var ved at rive stilladset ned, for det skulle alligevel tages ned.