Se billedserie I Slagelse blev Flagdagen for Danmarks udsendte markeret med taler fra både borgmester John Dyrby Paulsen (S), oberst Jens Ole Rosson-Jørgensen og forsvarsminister Trine Bramsen (S). Først- og sidstnævnte hjalpes i den forbindelse ad med at plante et egetræ. Foto: Anders Ole Olsen

Se billederne: Forsvarsministeren plantede et træ

Ved Vikingeborgen Trelleborg lidt udenfor Slagelse står nu plantet et egetræ med en tilhørende mindeplade. »Til minde og ære for Danmarks udsendte og alle, der har kæmpet for Danmark«, står der.

Slagelse - 05. september 2021 kl. 17:01 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Søndag blev Flagdagen for Danmarks udsendte nemlig markeret i netop Slagelse, hvor anledningen samtidig blev benyttet til at markere og fejre kommunens Veteranindsats, der har eksisteret i nu et helt årti.

Til at holde tale og plante træet var forsvarsminister Trine Bramsen (S).

- I dag planter vi et egetræ, og det er et levende symbol på alle, der har kæmpet for Danmark og for de danske værdier - for i dag siger hele Danmark »tak« - tak for jeres indsats - jeres indsats som udsendte for Danmark, lød det fra talerstolen søndag, før ministeren sammen med borgmester John Dyrby Paulsen (S) med hver sin skovl kastede med jord, til træets rødder var dækket.

En særlig dag Borgmesteren var glad for træets placering - hvor årets Flagdag også blev fejret - på Vikingeborgen Trelleborg.

- Det er en helt særlig dag - flagdagen - hvert år, den 5. september, hvor vi hylder danske udsendte og også mindes dem, som måtte betale den største pris. Vi skal kunne begge dele på sådan en dag som i dag - og i dag har vi også tilladt os at fejre 10 års jubilæet for veteranindsatsen i Slagelse Kommune, forklarede han søndag.

- Og hvad er mere passende end at flytte arrangementet til det sted, hvor vi står lige nu: Trelleborg Vikingemuseum. Det er jo her, vi trækker trådene tilbage - rødderne tilbage - til vores fortid. Også dengang var der soldater. Også dengang var der udsendte. Også dengang kerede man sig om Danmarks sikkerhed og frihed. Og det er i bund og grund det, som vi fejrer på en dag som i dag, fastlog John Dyrby Paulsen.

Binder dagen sammen For både veteraner og pårørende var der i løbet af dagen forskellige aktiviteter, de kunne deltage i. For eksempel kunne man opleve »vikingetidens kriger« og »nutidens soldat«.

- Ved at holde dagen på Telleborg binder vi dagen sammen med historien for 1000 år siden. Her opførte en af Danmarks første konger, Harald Blåtand, en forsvarsborg, som blandt andet havde til hensigt at opruste landet mod presset fra den tysk-romerske kejser, Otto den anden. Men vi mindes og ære også alle dem, der gennem historien har kæmpet for Danmark, forklarede museumschef Anne-Christine Frank Larsen indledningsvis.

Også oberst Jens Ole Rosson-Jørgensen, chef for Gardehussarregimentet, talte til årets Flagdag:

- I det forgangne år er der heldigvis ingen husarer eller husar-familier, som har måttet betale den højeste pris i internationale missioner. Men det betyder ikke, at de ofre, der er ydet gennem tiden, bare kan rykke i baggrunden. Tværtimod. Det er lige netop, når de ofre, der er ydet, ikke hele tiden er første indslag i den daglige nyhedsdækning, at vi ikke må glemme dem, som stillede op og tog en tørn med liv og førelighed som indsats, da deres land kaldte. Det valg kalder på stor respekt. Og det er ikke kun i dag, fastslog han.