Se billederne: - De har øvet sig og snakket om denne her dag i måneder

Se billedserie Maj Ede er en af de borgere, som er blevet udlært handilegsinstruktør. Hendes yndlingsleg er fangelegen "dag og nat." Foto: Thomas Olsen

Det handlede ikke så meget om motion, men i lige så høj grad om fællesskab, solidaritet og livsglæde, da kognitivt udfordrede borgere mødtes torsdag til en dag med leg og spil.

Slagelse - 20. august 2021 kl. 12:57 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

- Vi skal vist have lidt flere røde kegler! Råber Lars Hazelton, og løber selv tværs over græsplænen.

Han kommer løbende tilbage til gruppen af mennesker, der står i en halvmåne bag en buet linje af lave, røde kegler og skuer ind mod en høj, rød kegle, som det handler om at vælte.

Spillet, der er i gang, hedder »slå munk«, og er i følge Lars Hazelton et gammelt spil helt tilbage fra år 400 f.Kr.

- Nu får I lige om lidt en pind af Jakob, som I snart skal kaste. Men først, når jeg peger på jer! instruerer han videre.

Den første i rækken kaster pinden og misser. Bagefter den næste, han misser også.

- Ja, det er svært! Lyder det fra Lars Hazelton, og der lyder et kollektivt »ej!« hver gang, en pind misser den røde kegle.

Lars Hazelton er projektleder fra Gerlev Idrætshøjskole og Legepark, og han er i fuld gang med at føre projektet Handileg ud i verden.

Store hjerter og tålmodighed Idéen med Handileg er at give personer, der er kognitivt udfordrede, en dag fyldt med leg og bevægelse. Men det handler også om mere end det. Ifølge Lars Hazelton, som har arbejdet med projektet længe, og blandt andet står bag bogen »Handileg« om de forskellige aktiviteter og lege, handler det også om livsglæde.

- Der er noget socialt og solidaritet i at se hinanden spille, siger han.

- De har jo store hjerter og en grad tålmodighed, vi alle kunne lære noget af. Det tager jo nogle gange lidt længere tid for nogle af dem, men det brokker ingen sig over, siger han og gestikulerer hen til »slå munk,« hvor en kvinde i kørestol er i gang med at fange en medborger.

At vokse som menneske Som en del af projekt Handileg har enkelte medborgere været på et kursus og er blevet handilegsinstruktører.

Det foregik på et seks dages kursus i 2019, hvor de lærte legene, så de kan instruere og hjælpe andre med dem. Det sidste halvandet år har projektet været lagt ned af coronapandemien, så i stedet har de forskellige borgere mødtes i mindre grupper, hvor instruktørerne har været med.

- Instruktørerne vokser jo fire meter. De har øvet sig og snakket om denne her dag i måneder. Hele idéen er at skabe et fællesskab at mødes om, men for instruktørerne handler det også om at vokse som menneske og at gøre noget for deres medborgere, siger Lars Hazelton.

En af instruktørerne er Maj Ede. Hun er 28 år, og er rigtig glad for at være blevet instruktør. Hun har, som Lars Hazelton fortæller, glædet sig meget til dagen.

- Det er sjovt at lege, og det er pragtfuldt vejr, siger hun efter at have deltaget i »slå munk.«

Hendes yndlingsleg, fortæller hun, er »dag og nat«, som er en form for fangeleg.

- Vi hepper på hinanden, og det er rigtig dejligt.

Nedbrudt tabuer Rikke Trier Kristjansen er kultur- og fritidskoordinator i Slagelse Kommune. Hun fortæller, at handilegsinstruktørerne gerne skulle dele mere ud af deres viden i fremtiden.

- Vi kan meget mere end at være her, så intentionen er, at vi skal ud på plejehjem, børnehaver og skoler, siger hun.

En af tankerne bag den idé er at få nedbrudt tabuer om kognitivt udfordrede.

- Det handler om at vise, hvor meget man egentlig har at byde ind med, selvom man ser lidt anderledes ud, siger hun.

Rikke Trier Kristjansen fortæller, at dagen har haft omkring 100 tilmeldte, hvilket er mere end det dobbelte af, hvad der blev forventet fra kommunens side. Derfor retter hun stor ros til medarbejderne, der har sørget for at støtte op om projektet.

Giver sig 112 procent Formanden for udvalget for specialiserede borgerindsatser, Steen Olsen (uden for parti), mødte også op til Handileg ved Rosenkildeparken for at se, hvordan dagen forløb.

- Det har været en sand fornøjelse, siger han.

- Det har det været, fordi vi har set glade borgere og engagerede medarbejdere, som giver sig 100 - eller 112 - procent.

Projekt Handileg udbydes af Gerlev Idrætshøjskole og Legepark med støtte fra Trygfonden. I alt har der været afsat 3,2 millioner til projektet, fortæller Lars Hazelton, der også oplyser, at projektet blev forlænget med et år på grund af Covid-19 til i år, 2021, men at der er fuld gang i ansøgningsprocessen for at forsøge at forlænge projektet yderligere og køre aktiviteterne videre. Seks kommuner er en del af projektet: Slagelse, Morsø, Viborg, Varde, Rudersdal og Vordingborg, og Køge Kommune har desuden købt sig ind i projektet.