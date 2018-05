Her ses gulvet i midten, hvor der et enkelt sted er brændt hul igennem, ligesom der mange steder er brandmærker. Foto: Slagselse Kommune

Se billeder af brandskaderne inde i det gule udspringstårn

Det er endnu uvist, hvornår tårnet kan genåbne.

Kommunens projektleder for vandsportscenteret Rudi Saltofte Olesen oplyser, at branden i udspringstårnet af fagfolk er vurderet til ikke at have svækket de bærende jernkonstruktioner i tårnet.

Sjællandske har ved en fejl tidligere nævnt, at det brændte træ i tårnet var det ekstremt hårde og dyre azobetræ, som færgelejerne i Halsskov Færgehavn var beklædt med.

Ifølge Rudi Saltofte Olesen er der tale om noget særligt skridsikkert træ, som ikke er vanskeligt at skaffe nyt af.

En taksator har gennemgået skaderne, men der er endnu ingen pris for reparation eller tidshorisont for genåbning af udspringstårnet, der netop til den kommende badesæson skal vise sit store potentiale for at tiltrække brugere til vandsportscenteret.

Kommunen har foreløbig brugt omkring 12 mio. kr. på at omdanne den tidligere færgehavn til et vandsportscenter.