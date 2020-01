Se billedserie 5. og 6. klasse havde forfattet "Livshus-sangen". Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder: Rejsegilde på børnenes livshus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder: Rejsegilde på børnenes livshus

Slagelse - 18. januar 2020 kl. 09:05 Af Tekst og foto: Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er en stor dag i dag, og vi er rigtig glade for, at vi er nået så langt, sagde skoleleder på Hashøjskolen, Poul Erik Gudiksen til de mange fremmødte - et par hundrede børn, forældre, lærere samt arkitekter og håndværkere.

På podiet, som bestod af en håndfuld paller, stod også Charlotte Ørum Henriksen, leder af Slots Bjergby daginstitution.

- En særlig velkomst til jer børn, for det er jeres dag i dag. Lige her, hvor vi står nu, kommer vuggestuen til at være. Og lige derovre skal børnehavnen ligge, sagde hun og pegede ud i det kæmpestore lokale, som stadig er fyldt med byggematerialer og ledninger, som stikker ud fra gulve og vægge.

- Det bliver også plads til et fritidshjem, så det er altså lige her, hvor I er nu, at tingene kommer til at ske for de børn, som går i Slots Bjergby daginstitution, sagde hun.

Skolen havde fået formand for kommunens børne- og ungeudvalg, Helle Blak (SF), til at holde velkomsttalen:

- Hvor mange her har været til rejsegilde før, spurgte hun de mange børn, hvoraf enkelte rakte hånden op.

- Der er så mange traditioner, og en af dem er at sige tak til håndværkerne (som herefter fik en klapsalve).

- Der er også en anden tradition, og nu bliver det lidt farligt! Jeg har taget et glas med fra mit køkken, fordi traditionen kræver, at man smadrer et glas og siger: »Gid dette hus må bestå i så mange år, som dette glas går i skår«.

Herefter blev glasset smidt i gulvet, som stadig er en blød træplade. Det betød, at glasset i første omgang hoppede lidt, men derefter gik i stykker.

Avisens udsendte kunne kun se omkring 10-12 skår, men mon ikke huset står lidt længere?

Herefter skulle den omdelte sang synges - en sang, som 5. og 6. klasse havde skrevet: »Livshus-sangen«, som gik på melodien »Jeg ved en lærkerede«.

Det kommende Livshus forventes helt færdigt i maj måned, og huset får mange funktioner - og ikke kun til børn og unge.

Meningen er, at alle byens borgere kan mødes til sociale arrangementer, foredrag og lignende, og dermed blive Livshuset et naturligt samlingspunkt for hele byen.