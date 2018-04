Se billedserie Helmer Frandsen fra museet i Odsherred ved sin "Darling", som kostede 1185 kroner i 1954. Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder: Krom og kærlighed til to-hjulede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder: Krom og kærlighed til to-hjulede

Slagelse - 22. april 2018 kl. 15:01 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et forbilledligt samarbejde mellem Museum Vestsjælland, All Stars MC og Vestsjællandscentret var med til at begejstre unge som ældre i centret lørdag.

Omkring 20 motorcykler stod og glimtede om kap i sollyset midt på centertorvet, men det var dog kun synet - og ikke lyden - som kunne nydes. Vi var trods alt indenfor.

Et par gamle modeller tiltrak sig publikums opmærksomhed, og det særlige er, at de faktisk er samlet i Slagelse i sin tid:

- Noget blev produceret andetsteds - blandt andet i Tyskland - men de blev samlet og solgt her i Slagelse, fortæller Helmer Frandsen.

Han er ansat ved museet i Odsherred og har taget tre gamle modeller med fra 1954.

- Jeg elsker de gamle knallerter og har samlet, siden jeg var stor dreng, fortæller han.

Han finder stadig gamle modeller rundt omkring - i Den Blå Avis og på stumpemarkeder - og så restaurerer han dem selv.

- Lige nu er det mest knallerter fra 70'erne, som de unge er interesserede i: Puch, Tomos, Honda m. fl., men i dag ser man jo ellers kun scootere, som ikke er så interessante i min verden, siger han.

Mens vi står og kikker på »Model Darling«, kommer en ældre dame forbi på en handicap-scooter:

- Det var satans!, udbryder hun bramfrit, da hun ser den to-hjulede fra 1954.

- Sådan en har jeg selv kørt på, da jeg var 15 år, siger Ingrid Jensen, 73, som i dag bor i Slagelse.

Hun mindes tiden i Nakskov for mange år siden.

- Jeg kan huske, at jeg stjal min brors knallert, da han skulle på arbejde. Han blev godt nok sur, griner hun.

- Vil du bytte din handicap-scooter ud for denne her?

- Ja, helt sikkert! Min scooter kører jo kun 10 km/t, og jeg ved, at 'Darlingen' kan køre noget hurtigere.

Den kan - ifølge Helmer Frandsen - køre omkring 35 km/t. For den kører stadig.

- Men så skal den nok have lidt hjælp fra pedalerne, hvis det går for meget op ad bakke, smiler han.

Udviklingen fra 1954 til i dag er til at få øje på. For selv om de store motorcykler, som gutterne fra MC All Stars har taget med, også har nogle år på bagen - de fleste vel omkring 10-20 år - så er både størrelse, hestekræfter og pris også noget anderledes.

- Min Yamaha Midnight Star er fra 2008 og på 1900 kubik, noget af det største, der findes, siger all-stars formand Hans Brandenborg fra Viby Sjælland.

Klubben tæller omkring 40 medlemmer, som alle kører på de såkaldte cruiser-modeller, hvor det mere er stil og komfort frem for fart, der er i højsædet.

- Hvad koster din motorcykel?

- Som den står her med alt ekstraudstyr - vel omkring 280.000 kroner. Og den vejer 400 kilo - uden mig. Hvis jeg er med, kommer vi over et halvt ton, griner han.

I lighed med de andre motorcykler kommer den kun ud at køre, når det er forår og sommer:

- Om vinteren står den i en opvarmet garage. Hvis den står for koldt, kommer der kondensvand, som i værste fald kan »løfte« kromen af - og det går jo ikke, siger han.

På speedometeret står, at den blot har kørt 55.000 kilometer, så den har masser af liv tilbage:

- Jeg vil tro, at den kan gå omkring de 500.000. Hvis bare man passer på den, så kan sådan en model ganske enkelt ikke tæves ihjel, som han udtrykker det.

Rundt omkring udstillingen sås især mange mænd - alle med store og anerkendende øjne på de superflotte modeller.