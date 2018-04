Se billeder: Besættelsen drager

Se billedserie En tysk lastbil bliver sat i land ved Korsør Station 9. april 1940, men også 4500 heste fulgte med, da tyskerne besatte Danmark, fortalte Carsten Egø.

Slagelse - 12. april 2018 kl. 11:09 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke et skud blev løsnet, tysk krigskib grundstødte på Badstuerevet, Storebæltsfærge fik plads og ti tyske soldater på cykel sørgede for at sikre Vårby Bakke, så også Slagelse kunne besættes om morgenen den 9. april for 78 år siden i 1940.

Historikeren Carsten Egø med bopæl i Slagelse trak fulde huse til sit foredrag om besættelsen i Korsør onsdag.

- De 70 billetter blev revet væk. Vi må ikke være flere her i Teglværksparkens cafeteria. Jeg regner med, at vi gentager foredraget til efteråret, siger Anders Nielsen fra Danske Seniorer Korsør, der havde arrangeret.

En veloplagt Carsten Egø førte tilhørene gennem 2. Verdenskrig med den helt lokale fokus og masser af billeder.

- Historien om besættelsen er ved at blive skrevet om af 2. generations-historikere, der ikke selv har oplevet krigen. Derfor har de heller ikke følelser i klemme, ligesom de bedre kan sætte begivenhederne i perspektiv, lød det fra 2. generations-historikeren Carsten Egø, der har udgivet flere lokale bøger om krigen for snart 80 år siden.

Frihedskæmpere eller modstandsfolk er der ifølge Carsten Egø registreret 273 af med tilknytning til Korsør.

Trods velkendt tysk effektivitet gik 9. april 1940 i Korsør ikke helt som planlagt. Det tyske krigsskib Schleswig-Holstein havde indledt 2. Verdenskrig med at beskyde Polen. Skibet ankom for tidligt til Korsør den 9. april, så det sejlede lidt rundt udenfor havnen, hvor det endte med at gå på grund ved Badstuerevet. Derfra kunne det dog sagtens beskyde Korsør, hvis nogen skulle driste sig til at gøre modstand. Det gjorde ingen. De nærmeste 300 danske soldater befandt sig i Slagelse, hvor de slet ikke nåede i aktion, før Danmark havde overgivet sig klokken 06.00. Ialt var der 7.500 danske soldater på Sjælland, hvor tyskerne mødte op med 14.000.

Da de tyske transportskibe anløb Korsør, tog de pænt hensyn til, at Storebæltsfærgerne også skulle have kajplads. Angiveligt var tyskerne særdeles bange for kanonerne på Korsør Fæstning, indtil de ved selvsyn fik set, at de også dengang var historiske og gamle.