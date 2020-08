Se bilederne - blæst og corona drillede Aqtive Day

En særdeles frisk vestlig vind sendte lørdag store bølge ind gennem havnehullet i Halsskov Færgehavn. Så store at det var for farligt at sende besøgende ud på wakeboardbanen, hvor medlemmet Thomas Birkholm dog gav flere fornemme opvisninger. Men mange andre aktiviteter blev gennemført. Coronabegrænsningen på maksimalt 100 forsamlet gav til tider kø ved indgangen til det ellers store havneområde med rigeligt plads til mange flere end 100. Se her billeder og indtryk fra dagen fanget af fotograf Thomas Olsen.