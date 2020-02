Se alle billederne: Skoleelever foldede sig ud på scenekanten

Se billedserie Til den årlige skolefest afholdt Stillinge Skole talentshow - planlagt af 6. klasseseleverne. I planlægningen af showet er nemlig også stor læring. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Den årlige skolefest på Stillinge Skole bød i år på et stort talentshow. Og som altid var det arrangeret, planlagt og skrevet af 6. klasseseleverne. Noget, der hvert år giver eleverne ny viden, som de kan tage med videre.

07. februar 2020

Et fængende manuskript, nogle flotte kostumer og en for så vidt mulig realistisk tidsplan. Det er blot nogle af de ting, der skal være på plads, inden man afholder et show for publikummer.

Men det havde elever fra 6. klasse på Stillinge Skole i Kirke Stillinge helt styr på under deres årlige skolefest.

Her havde eleverne nemlig traditionen tro stået for at arrangere, planlægge og skrive aftenens underholdning før showstart.

Og det gav - som altid - ny viden og erfaring, som eleverne kan tage med videre.

- De lærer, hvordan de koordinerer og samarbejder trods forskelligheder. Og så lærer de at se hinandens styrker og svagheder og bruge begge dele bedst muligt for at opnå et godt resultat, forklarer klasselærer i 6.B, Randi Hansen.

Kan bruge erfaring senere Erfaringerne og den nye viden mener hun, at eleverne både kan tage med sig videre i uddannelsessystemet. Men også i deres fremtidige arbejdsliv.

- Derfor er det samtidig bare skønt at se, hvordan elever, der måske ikke er så boglige, de pludselig blomstrer og opdager, at deres styrker ligger et andet sted. For eksempel i kreativiteten eller i det at kunne koordinere og lede et stykke arbejde, siger Randi Hansen.

Og særligt førstnævnte - kreativiteten - fik en hel række af skolens elever muligheden for at udfolde. Skolefestens underholdningsshow var nemlig intet mindre end et talentshow, hvor elever helt ned til 0. klasse skulle på scenen.

Inspireret af TV-showet »Danmark har talent« fra TV2 blev der således fremført alt lige fra kampsporten kung-fu til en fortolkning af den britiske rockgruppe Pink Floyds musik. Alt sammen overværet og bedømt af fem »dommere«.

Af samme grund sluttede showet også af med hele tre vindere, da der blev kåret både en 1., 2., og 3. plads.

»Det har været overraskende« Men selv om én gruppe løb med både trofæ og en hjemmelavet »check« på 50.000 kroner, så var alle elever vindere. Det mener i hvert fald skoleleder på Stillinge Skole, Martin Meier.

- Eleverne har knoklet, så det er fedt at se dem udfolde sig. Det har været en stor læringsproces for dem, og jeg ved, at de hver især har udfordret og udviklet sig meget, slår han fast.

En udtalelse, som eleverne bedst selv kan skrive under på. Og det gør de gerne. For selv om det har været sjovt at stå for at arrangere årets underholdningsshow, har det samtidig krævet mange kræfter og en masse flid.

Det siger både Mathilde Hjortstrand, Silke Elsborg og Frida Siig, der alle går i 6.B og sammen med de øvrige 6. klasseselever har stået bag torsdagens opvisning.

- Det har været ret overraskende, hvor meget det kræver at få et show op at stå. Man skal virkelig kunne arbejde sammen, lytte til hinanden og træffe en masse beslutninger. Men det synes jeg, at vi har fået lært undervejs, lyder konklusionen fra Silke Elsborg.