Se billedserie 36 elever startede i 0.A og 0.B på Søndermarksskolen mandag. Elever fra 3. klasse stod for at vifte med Dannebrog, da skolens nye elever fandt vej til deres nye klasselokaler. Foto: Thomas Olsen

Se alle billederne: Nye coronaregler får positiv modtagelse efter første skoledag

Mandag bød på første skoledag for de nye 0. klasseselever landet over. På Søndermarksskolen blev det fejret med rød løber. Det skete efter nye retningslinjer fra Sundhedsministeriet, der byder på lempelser i forhold til, hvornår skoleelever bliver sendt hjem i forbindelse med smitte af Covid-19.

Rød løber og en allé af børn, der viftede med Dannebrog: Sådan startede første skoledag for 36 elever i de to nye 0. klasser på Søndermarksskolen mandag.

- Vi har glædet os. Vi har gjort klar hele den sidste uge, og vi har selvfølgelig været spændt på, hvordan vi får skabt en god oplevelse for vores nye elever.

Sådan lyder det fra skoleleder Henrik Hallig, imens han står med udsigt til den røde løber, der viste vejen ind til elevernes nye klasselokaler. Det var elever fra 3. klasse, der stod langs den røde løber med flag for at byde de nye skoleelever velkommen. Nogle af 0. klasseseleverne spadserede modigt op langs flagalléen på egen hånd med deres nye skoletasker på ryggen, andre klamrede sig til deres mor eller far.

Nye retningslinjer Det er anden gang, et nyt hold 0. klasser starter i skole under coronapandemien. Kort inden skolestart offentliggjorde Sundhedsstyrelsen fredag en lempelse af retningslinjerne for håndtering af smitteudbrud af Covid-19 på skoler og i dagsinstitutioner. Det betyder blandt andet, at institutionerne kan forblive åbne i højere grad, da der skal større smitteudbrud til, før eleverne bliver sendt hjem. Det drejer sig ifølge Sundhedsstyrelsen eksempelvis om, hvis 30-40 personer er smittede, hvis der har været en såkaldt superspredningsbegivenhed, eller hvis der er smitte med nye og særligt bekymrende virusvarianter.

Derudover er retningslinjerne for, hvad der kendetegner en nærkontakt på uddannelsesområdet blevet ændret. For at blive karakteriseret som en nærkontakt skal man have været under en meter fra en smittet elev i minimum 15 sammenhængende minutter.

Positiv modtagelse På Søndermarksskolen er de nye retningslinjer blevet taget godt imod.

- Jeg synes, det er positivt, at vi ikke skal lukke hele klassen ned på baggrund af én test, men vi kan vurdere, om børnene har været i nær kontakt, inden vi sender dem hjem, siger Henrik Hallig. Artiklen fortsætter efter billedet...

Skoleleder Henrik Hallig har glædet sig til at byde de nye elever velkommen på Søndermarksskolen, og han har taget imod Sundhedsstyrelsens nye lempelser af coronareglerne på skoler og institutioner med kyshånd. Foto: Thomas Olsen

Han mener, at skolen har fået større frihed til selv at strukturere skoledagen, og at det har flere positive konsekvenser, blandt andet kan klasserne i indskolingen nu have to voksne tilstede på samme tid.

- Vi har fået lov til at tage beslutninger mere decentralt end tidligere, og det har vi taget imod med kyshånd, siger han og tilføjer:

- Det, at vi kan have flere voksne i vores indskoling, betyder også, at vi kan have en mere tryg skoledag.

Større opmærksomhed på nære kontakter Især retningslinjerne for, hvad der kendetegner en nærkontakt, betyder, at personalet på skolerne skal være mere opmærksomme på, hvem de forskellige elever er sammen med i længere tid ad gangen for at vide, hvem der skal sendes hjem.

- Vi har talt om det, for det betyder jo, at vi særligt i vores SFO-tilbud skal være opmærksomme på, hvem børnene leger sammen med og de grupper, de er i, så vi kan afgøre, hvilke børn, vi sender hjem, siger Henrik Hallig.

Tror du, det bliver en udfordring?

- Nej, det tror jeg ikke. Vi har efterhånden sort bælte i Covid-19.

Pia Haugaard er afdelingsleder for 0.-5. klasse på Søndermarksskolen, og hun forholder sig også positiv overfor de nye retningslinjer.

"Det gør det lettere at drive skole og lettere for os alle sammen at være sammen."

- Pia Haugaard, afdelingsleder for 0.-5. klasse på Søndermarksskolen Pia Haugaard, afdelingsleder for 0.-5. klasse på Søndermarksskolen - Det er rigtig dejligt, at der bliver løsnet mere og mere op. Det gør det lettere at drive skole og lettere for os alle sammen at være sammen, siger hun.

Hun forventer at nærkontakter hovedsageligt kommer til at være sidemakkere og legekammerater i SFO-tilbuddene.

- I for eksempel et frikvarter, som i øvrigt er udendørs, vil børnene jo skifte aktiviteter og pladser, siger hun med hentydning til, at de derfor ikke nødvendigvis er sammen i 15 sammenhængende minutter.

Forældre ikke bekymrede Forældrene til de nye elever i 0.A og 0.B på Søndermarksskolen var med til første skoledag. En af de forældre er Hjalte Daugaard, 32, som er far til Nora i 0.B. Han fortæller, at han ikke er særlig bekymret for coronasmitte i forhold til, at der skal mere til for at sende børnene hjem fra skolen.

- Det er selvfølgelig en måde at sikre, at børnene kan blive ved med at komme i skole, siger han.

- Man må jo stole på, at myndighederne ved, hvad de gør. Det er vores generelle holdning. Artiklen fortsætter efter billedet...

36 elever startede i 0.A og 0.B på Søndermarksskolen mandag. Forældre er ikke bekymrede. Parret på billedet her er ikke nogle af dem, Sjællandske har talt med. Foto: Thomas Olsen

Karina Fjord Hansen, 31, er mor til Oliver, der netop er startet i 0.A. Han bor normalt til pleje hjemme hos Lis Brøndsted, 44, og sammen er de to kvinder med til Olivers første skoledag.

- Jeg tænker, der er en tiltro til, at skolen følger retningslinjerne, siger Lis Brøndsted.

Hun mener, der har været god kommunikation fra skolen om de nye retningslinjer, og hverken Lis Brøndsted eller Karina Fjord Hansen har været utrygge i forhold til at sende Oliver afsted i skole.

- Jeg ser det som en fordel, fortæller Lis Brøndsted i forhold til de nye grænser for, hvornår eleverne skal sendes hjem fra skolen.

- Det bliver nemmere en hverdag for børnene.

Holder fast i nogle restriktioner Selvom Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer har budt på lempelser, bliver der holdt fast i de fleste restriktioner, fortæller Henrik Hallig.

- Vi er meget omhyggelige med hygiejne, sprit på bordene og at lære børnene at vaske hænder ordentligt. Det fortsætter vi selvfølgelig med. Den indsats er stort set den samme, siger han.

- Det er udemærke at børnene er opmærksomme på det her i det hele taget.

Derudover skal forældrene stadig aflevere deres børn ved hovedindgangen om morgenen og ikke gå med ind på skolen - men det gælder altså ikke for forældrene til de nye børnehaveklasser. Den først uge må de gerne være med.