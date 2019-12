Se årets store begivenheder i Slagelse

JANUAR: Det nye år var ikke mange dage gammelt før kommunen blev udsat for en vandstandsstigning, der ved Næsby Strand nåede 154 centimeter over normalen. Det skabte igen frygt hos de hårdt prøvede sommerhusbeboere, der i over 10 år har kæmpet for at få etableret et dige. Ved stormfloden i januar var beredskabet på plads for at udlægge sandsække, som det ses på billedet, men nu varer det ikke længe, før beboerne kan være mere sikre, idet 2019 blev året, hvor de sidste forhindringer for etableringen af diget blev ryddet til side. Foto: Kim Brandt

Foto: KIM BRANDT