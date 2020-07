Scanmetals førende i Europa

Erhverv: Virksomheden i Kirke Stillinge har købt tysk selskab tilbage, og det giver gode muligheder for at fortsætte vækst med at udvinde metaller fra slagger. Det gav sidste år et driftsresultat på 56 millioner kroner.

- Det var nødvendigt for mig at gøre det på den måde for fire år siden, da jeg skulle skaffe penge til udbygning her i Kirke Stillinge. Men nu er jeg rigtig glad for, at det har været muligt at købe virksomheden tilbage, siger Ejvind Pedersen.