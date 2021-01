Scala-lejlighed klar til fremvisning

Derfor kan du nu komme på besøg på grunden, der i mange år husede byens Scala-biograf. Her står en prøvebolig klar, oplyser grundejer Jacob Vestergaard, Atlantia, der i denne omgang har købt den totale entreprise hos Josk ApS, der står for arbejdet.

Her kan der nemlig ske indflytning, og vil du sikre dig en bolig - og gerne have et kig indenfor inden - kan du klikke dig ind på atlantia.biz, hvor du kan se mere om booking af tid. Enten ved at maile eller ringe.