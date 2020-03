Sarah og Victor viet i centret

Søndag blev Sarah Andersen og Victor Vestergaard viet midt i Vestsjællandscentret. Vielsen blev foretaget af byrådsmedlem Morten Hass Augustsen (V), og det blev en helt særlig dag for de to unge slagelseanere, da de skulle give deres endelige ja til hinanden.

Der var masser af jubel, glæde og tårer blandt brudeparrets gæster og shoppeglade kunder, som var mødt op for at se brylluppet på Atriumtorvet.

Brudeparret blev sidste år fundet blandt flere end 50 ansøgninger fra hele landet, da et komplet bryllup blev udloddet i Vestsjællandscentrets konkurrence.

Sarah og Victors gæster troede, at de skulle til housewarming i deres nye hus. Det skulle de også, bare først efter at brudeparret var blevet viet i centret.

Vielsen var en del af årets bryllupsevent i centret. Målet var at illustrere, at man kan få alt til drømmebrylluppet lokalt i og omkring Slagelse. Ud over masser af bryllups-inspiration med brudetøj, catering, teltudlejning, vielsesringe og meget mere kunne man altså også se, hvordan en vielse foregår.