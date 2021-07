Sanne rockede på Guldagergaard

- Mange har sagt, at de er meget imponerede over det oplevelses-univers, vi har skabt her med de otte udstillinger i den smukke have i forbindelse med Claytopia. Det er ikke lige sådan noget man oplever andre steder i forbindelse med musik-arrangementer, siger Mette Blum Marcher.

- Det her er kun begyndelsen. Claytopia, et navn vi i øvrigt har taget patent på, vil blive en del af fremtiden for Guldagergaard. Kerneydelsen for Guldagergaard er at have internationale keramik-kunstnere fra hele verden boende, men på grund af corona vil det stadig være vanskeligt et stykke tid ud i fremtiden, og derfor skal et arrangement som Claytopia være med til at sikre Guldagergaards fremtid, siger Mette Blum Marcher.