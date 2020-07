For også at modstå bølgeoverslag ved ekstreme vandstande skal det nye dige foran husene i Granskoven forsynes med op til 600 sandsække. Den manglende digehøjde sikrer havudsigten fra husene, men løsningen med sandsække kritiseres. Foto: Helge Wedel

Sandsække øverst på nyt dige kritiseres

På dele af nyt dige ved højvandssikringen i område 1 på Halsskov skal der lægges op mod 600 sandsække øverst for at sikre mod, at bølger kan skylle over. Michael Gram kritiserer løsningen. Medlem af digegruppen Finn Petersen kalder den uhensigtsmæssig. Et højt nok dige, der tager udsigten fra huse, bliver dyrere.

Alle ved, at store dele af Korsør kan oversvømmes, hvis der ikke sikres med blandt andet diger mod ekstrem vandstand og stormflod fra Storebælt. I årevis er der arbejdet med højvandssikringen, der tager mere end ualmindelig lang tid at realisere, da et hav af myndigheder skal spørges og godkende, betalingsnøgler for projekterne besluttes, og høringer gennemføres.

