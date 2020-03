Se billedserie Havnefoged Jesper Dinesen Petersen på den næsten færdige udsigtsplatform på molen ved resturant Laguna, hvor der skal opstilles borde og bænke. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Sand koster dyrt - platforme og bro er nyt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sand koster dyrt - platforme og bro er nyt

Korsør Lystbådehavn i gang med at udføre dele af helhedsplan med udsigtsplatforme, broer langs vandet på vej. Ny badebro klar. Moleændring skal stoppe kostbar sandfanger i indsejlingen.

Slagelse - 18. marts 2020 kl. 10:18 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foråret banker på. Det samme gør synlige forbedringer i Korsør Lystbådehavn, som er i gang med at etablere dele af den helhedsplan, der for år tilbage blev udarbejdet for at gøre området endnu mere attraktivt for både bilende og sejlende besøgende, lokale og turister.

- Vi har etableret to udsigtsplatforme, hvor der kommer bænke og borde. Forude venter broer nede langs vandet i forskellige niveauer, siger Henrik Hjort, formand for Korsør Lystbådehavn. Arbejdet er støtte af kommunen. Også den del af helhedsplanen, der handler om bedre skiltning fra lystbådehavnen til centrum af Korsør i skikkelse af Solens Plads og omvendt er ifølge Henrik Hjort under planlægning og bliver sat i værk.

Sandfanger koster dyrt Konstruktionen af indsejlingen til Korsør Lystbådehavn hører ikke til de mest geniale.

- Nej, den er ikke så smart, når man tænker på, at strømmen i Storebælt i langt hovedparten af tiden går fra syd mod nord. For når den gør det, virker vores indsejling som en sandfanger, siger Henrik Hjort. Han tilføjer, at der derfor hvert år må sættes 100.000 kroner af, så det fangede sand indenfor indsejlingen kan fjernes cirka hver tredje-fjerde år.

- Vi har netop får fjernet 3000 kubikmeter, som vi har fået en såkaldt by-pass-tilladelse til at placere nord for Korsør, hvor sandet alligevel ville være endt, hvis det ikke var fanget i vores indsejling, siger Henrik Hjort.

- Hvorfor sparede I ikke penge til transport ved at nøjes med at sejle sandet ud til Halsskov Færgehavn, der netop er fyldt op med sand?

- Vi havde også en rigtig god dialog med Zøllner, der har fyldt op i Halsskov Færgehavn, men problemet var, at vores sand indeholder en del organisk materiale som tang, hvorfor det vil sætte sig. Derfor kunne Zøllner ikke bruge det, siger Henrik Hjort.

Han tilføjer, at der konkret arbejdes med planer om at udvide havnen ved at flytte den sydlige mole ud på højde med den nordlige, så der en gang for alle bliver sat en stopper for den naturlige men også udgiftskrævende sandfanger.