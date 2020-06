Se billedserie Sådan ser det ud, når forældreparret har samvær med børn. Det er forrykt, når der venter en retssag, mener søstre. Privatfoto

Samvær med tiltalte forældre ender i druk: »Meget problematisk«

To søstre har lagt alt frem. Nu er mor og stedfar anklaget for årelang mishandling af en sammenbragt børneflok på i alt seks. Trods tiltalen tillader kommunen fortsat, at de ser flere af deres børn, uden nogen fra kommunen er med.

Slagelse - 08. juni 2020

Hvis det er sådan, et samvær foregår, så er det meget problematisk.

Sådan lyder den umiddelbare kommentar fra Helle Blak (SF), formand for børne- og ungevalget i Slagelse Kommune, da hun forelægges klip og billeder af et tiltalt forældrepars samvær med flere af deres børn.

Det, der mestendels springer i øjnene, er de mange flasker med sprut, der fylder sofabordet i stuen. Ifølge søstrene til i hvert fald den ene person, en 15-årig dreng, er der ingen tvivl.

- Han ser fuld og skæv ud, men han er altså kun 15 år og er egentlig frivilligt anbragt uden for hjemmet, lyder det fra 20-årige Sarah Pedersen, der sammen med sin søster, Sabrina Pedersen på 22 år, er stået frem i Sjællandske ad flere omgange.

Det har de gjort med deres levnedsskildring omhandlende druk, vold og omsorgssvigt, som ingen - er deres følelse i hvert fald - tog alvorligt, da det hele fandt sted.

De to voksne kvinders afsløring af barndommens rædsler har ført til en sigtelse og nu også tiltale rettet mod deres mor og stedfar. Sidstnævnte anklages for mishandling og vold igennem 14 år, og retssagen starter i næste måned.

Derfor undrer det, at der for det første fortsat bor en lillesøster på hjemadressen, ligesom en bror, der er frivilligt anbragt uden for hjemmet, tilsyneladende har samvær med forældrene, mens der festes, drikkes, ryges og lignende.

- Det er ikke godt for nogen børn, så hvorfor tillader kommunen det her, spørger Sarah Pedersen.

Har indkaldt til møde Ifølge Helle Blak skal der ske noget nu. Derfor har hun bedt om at få afviklet et møde, hvor alle parter er med. Det være sig også sagsbehandlere, der om muligt har et andet syn sagen, end den skinbarlige virkelighed tegner billedet af.

- Det skal løftes op. Vi er sat i verden for at passe på børn og varetage deres tarv, men det her er ikke at drage omsorg. Snarere det modsatte, mener udvalgsformanden.

- Og hvis det kræver nogle politiske beslutninger, så må vi handle ud fra det, pointerer hun.

Sjællandske har atter forgæves forsøgt at få fat på moren, der tilbage i januar i avisen bemærkede, at hendes to døtre var fulde af løgn.

Stribevis af underretninger, men også billeder og film, der deles mellem de tilstedeværende og søstrene på sociale medier, maler dog et andet billede. I en enkelt film står der desuden »3 dage i træk« som beskrivelse af, at der tilsyneladende er knald på festerne.

Det forlyder samtidig, at opholdsstedet, som broren går på, er gjort bekendt med såvel billeder som videoer.

