Se billedserie Leder af Kunsthal Kongegaarden, Henrik Broch-Lips, ved et udvalg af de mange dåser med vind fra hele verden, indsamlet af Steen Rasmussen. Udstillingen har fernisering lørdag den 13. februar klokken 12. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Samtidskunst skaber nødvendig og vigtig dialog og tolerance Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Samtidskunst skaber nødvendig og vigtig dialog og tolerance

Slagelse - 18. januar 2021 kl. 07:45 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

- Hvis man ikke går til yderligheder, så er der ingen grund til at gå. Ordene er egentlig sagt af kunstner Asger Jorn, men de vækker i den grad genklang hos kunsthistoriker Henrik Broch-Lips, der i 2020 tiltrådte som ny leder af Kongegaarden i Korsør.

Siden er forstavelsen kunsthal føjet til, og også det peger i retning af nye tider for den historiske rokokobygning i Algade, der blev bygget af købmand, skibsredder og skibsbygger Rasmus Langeland i 1761.

Tanken med at forvandle Kongegaarden fra museum til kunsthal handler fra Henrik Broch-Lips perspektiv om at sætte samtidskunsten i fokus - også selv om eller måske netop fordi samtidskunst kan noget, som andet kunst ikke kan.

Men tilbage til det senere.

Den ledige stilling som leder af Kongegaarden dukkede op ved en tilfældighed, da Henrik Broch-Lips søgte efter et nyt job.

Kunstens by - Jeg kendte ikke Kongegaarden i forvejen, og det var præcis det, der vakte min interesse, fortæller Henrik Broch-Lips. Korsør var samtidig kun det sted i erindringen, hvor hans far, der var ingeniør, engang i 60´erne arbejdede på Glasværket.

- Der skal ikke være nogen indenfor kunstverdenen, der ikke kender Kunsthal Kongegaarden, og Korsør skal være kunstens by, som Skælskør er blevet kunsthåndværkernes by, siger Henrik Broch-Lips, der dermed har sat den kunstneriske barre højt.

Den røde tråd Han fik jobbet. Givetvis ud fra det imponerende cv, som han har med sig i bagagen, og hvor både kunstanmelder, højskolelærer, underviser i billedkunst, kulturjournalist, kurator, leder af Kunsthal NORD, skribent og mange andre titler figurerer punkt for punkt med en altoverskyggende rød tråd mellem sig: Kunst! Derudover kommer uddannelsen som cand.mag i kunsthistorie fra Aarhus Universitet.

- Min interesse for kunst tog for alvor fart, da jeg flyttede til København midt i 80´erne, og hvor det hele handlede om at gøre verden til et bedre sted i form af kunst og kultur, fortæller Henrik Broch-Lips. Men hvorfor?

- Det som kunsten kan og skal er at udvikle os og få os til at se noget, som vi ikke kunne se før, siger Henrik Broch-Lips, Han anerkender, at netop det kræver, at vi samtidig er modige, når vi møder kunsten.

Kunst skal udfordre - Den gode kunst kan udfordre os, gøre os forundret og endda usikre. Vi skal blive provokeret i vores tankesæt, men alt det betyder, at vi samtidig også bliver mere tolerante og klogere på os selv og verden, siger Henrik Broch-Lips.

Han sammenligner kunstens univers med det sproglige, og at forstå samtidskunst er som at skulle lære et nyt sprog. Og derfor skal kunst også ifølge Henrik Broch-Lips tilgås på samme måde som en hvilken som helst anden faglighed - ja sågar videnskab.

Børn og kunst - Det er vigtigt, at børn lærer kunsten at kende, og det er ærgerligt, at billedkunst bliver nedprioriteret som fag i skolen, for intet er bedre end kunsten til at skabe dialog, siger Henrik Broch-Lips, der vil bestræbe sig på, at Kunsthal Kongegaarden i fremtiden skal rette op på netop det.

Samtidig skal også unge og voksne ved et besøg i Kunsthal Kongegaarden lære og opleve kunsten i et setup og i en form, der gør, at de pludselig ser, hvad de ikke så før.

Og mulighederne og viljen er der i følge Henrik Broch-Lips.

Det skal være nu - Jeg oplever, at der er ret stor momentum i Korsør lige nu, og hvis der skal ske noget, er det nu. Kunsthal Kongegaarden skal ikke kun være med til at udvikle Korsør men hele Slagelse Kommune, men det kræver vilje, arbejde, formidling, formidling og atter formidling, siger Henrik Broch-Lips.

I øjeblikket er 15 frivillige med til at skabe den forvandling af Kunsthal Kongegaarden, som Henrik Broch-Lips håber på, men flere er velkomne til at være med. Målet er en større tydelighed og en skarpere profil, og begge dele er mulige i følge Henrik Broch-Lips, der er bedst, når der er rum for forandring.

- Når jeg selv tror på, at jeg kan være med til at skabe en forandring, så er jeg bedst. Det er det, der driver mig, siger Henrik Broch-Lips, der gerne »kaster nogle bomber« for at få det til at ske.

Men lige nu er der udadtil stille, trods at der indadtil bliver kastet lokale kunstbomber i Kunsthal Kongegaarden, for også her har corona sat en midlertidig stopper for udstillinger, koncerter og foredrag.

Klar den 13. februar Men den 13. februar håber Henrik Broch-Lips at kunne byde indenfor til fernisering med udstillinger af Steen Rasmussen og Morten Modin, der har henholdsvis vind på dåse fra hele verden samt 3D-printede buster af Caroline Mathilde og Friedrich Struensee på programmet. Senere hen i marts følger Julie Østergaard med en lydinstallation samt en foredragsrække af Henrik Broch-Lips om at forstå nutidskunsten.

For hvis man ikke går til yderligheder, er der ingen grund til at gå. Er du klar til at gå?