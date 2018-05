Sammenlægning sætter to chefer fra bestillingen

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) har tidligere over for Sjællandske afvist, at ændringerne foretages af sparehensyn. Stadig fortæller han, at den nye struktur - med syv centre og to stabe i stedet for i dag 11 - helt og holdent vedtages, fordi den er fornuftig, og fordi den spiller godt sammen med tanker om en senere generel decentralisering. I øvrigt er der sat gang i medarbejderinddragelsen.

- Det giver rigtig god mening, at rammen for de øvrige tiltag, der måtte ske i forhold til en decentralisering, er skabt. Det interessante for mig er at få sat ord på, hvad den ledelsesmæssige DNA skal være i Slagelse Kommune. Det giver ikke mening, at vi i valgkampen siger »decentralisering« uden at få sat ord på, hvad det kommer til at betyde i dagligdagen, fortæller borgmesteren, hvis manøvre koster to chefer jobbet.