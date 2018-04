Forhandlingerne om et nyt udligningssystem for landets 98 kommuner er brudt sammen, hvilket er klækkelige nyheder for Slagelse Kommune. 55 millioner på vej i kommunekassen. Foto: Jens Wollesen

Sammenbrud i forhandlinger giver Slagelse milliongevinst

Slagelse - 18. april 2018

- Sjældent har jeg været så glad for et sammenbrud.

Sådan siger viceborgmester Villum Christensen (LA), som også sidder i Folketinget, efter gårsdagens sammenbrud i forhandlingerne om en ny model for 2019-udligningen mellem landets 98 kommuner.

Det kommunale udligningssystem fordeler milliarder af skattekroner mellem landets kommuner, hvormed de fattigste bliver kompenseret af de rigeste. Men rimeligheden og »skævheden« i den nuværende fordeling er stærkt omdiskuteret, idet både kommuner i hovedstadsområdet og i provinsen mener, at de er tabere i det nuværende system.

Sådan er det dog ikke i Slagelse, som vinder på gårsdagens sammenbrud i forhandlingerne om en ny udligningsmodel.

Da økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) kunne bekræfte, at både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har stukket en kæp i hjulet, kunne han indirekte også give Slagelse Kommune et tilsagn om 55,722 millioner kroner, som er det beløb, Slagelse står til at få ekstra, når der ikke bliver indgået nogen ny aftale.

Det viser ministeriets egen oversigt, som Sjællandske er i besiddelse af.

Her taber kommuner som Gentofte over 186 millioner kroner, mens Slagelse som skrevet får flere millioner end de 40, som kommunen ellers var udset i forbindelse med startskuddet til forhandlingerne.

- Alle de ændringer, der var i spil, ville kun trække ned. Derfor er det dejligt, at der blev holdt fast, siger Villum Christensen, der kalder udligningen for et nulsumsspil.

- Det skal gå op, og nogle vil tabe, mens andre vinder, siger han og husker i øvrigt på, at det er varige penge, som altså gives hvert eneste år.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) mener, at Danmark kunne have haft gavn af en bred aftale. Men isoleret set er der stor tilfredshed at spore.

- Udfordringen er, at vi har at gøre med et skævt udligningssystem. Men at Slagelse står til 55 millioner kroner, smiler vi da selvfølgelig over, siger han.