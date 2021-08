Formand i foreningen Rent Havmiljø Nu, Jan Rasmussen, kæmper fortsat for at stoppe den lokale forurening af både land og vand med stoffer som barium, PFOS og tjærestoffer. Arkivfoto

Samme spildevand - men på nye flasker

Foreningen Rent Havmiljø Nu kæmper fortsat for et rent havmiljø og mod en en lokal forurening af både barium, PFOS og tjærestoffer.

Slagelse - 13. august 2021

Foreningen Rent Havmiljø Nu har bidt sig godt fast i sagen om RGS Nordic og forurening af dels Agersø Sund dels af nærliggende engarealer ved rensningsanlægget. En forurening der ifølge foreningen både relaterer sig til PFOS, barium og tjærestoffer, og hvor gældende grænseværdier for alle tre typer af kemikalier ikke bliver overholdt.

Ny alvorlig viden - Vi er kommet i besiddelse af et dokument, der gør sagen endnu mere alvorlig, siger Jan Rasmussen, der er tidligere erhvervsfisker på Agersø og nu formand i foreningen Rent Havmiljø Nu. Foreningens primære og vigtigste formål er »at stoppe importen af spildevand fra blandt andet den norske olieindustri«. Spildevand der, når det kommer til Danmark, bliver taget imod på Stigsnæs af RGS Nordic, der er nordens største kommercielle biologiske anlæg til rensning af industrispildevand.

En lille forskel I forbindelse med det nye dokument i sagen, som Jan Rasmussen ikke vil røbe, hvor kommer fra, bliver der ifølge Rent Havmiljø Nu fra RGS Nordics side søgt om eksport fra Norge til Danmark af det samme spildevand, som Miljøstyrelsen tidligere har givet RGS Nordic afslag på at importere.

Forskellen er blot, at der i den første ansøgning blev argumenteret for, at spildevandet skulle importeres med tanke på bortskaffelse, hvorimod der i den nye ansøgning er lagt vægt på, at importen er til nyttiggørelse.

I mængder er der tale om import af 500.000 spildevand over tre år. Spildevand der i ansøgningen er beskrevet som tankvaskevand, procesvand, vand fra offshoreindustrien samt saltholdigt vand.

At spildevandet nu kan have en nytteværdi for RGS Nordic, bliver i ansøgningen begrundet med, at spildevandet indeholder kulfibre, som kan være til gavn for andre processer på rensningsanlægget. Noget som Rent Havmiljø stiller sig uforstående overfor, ligesom foreningen har spurgt ind til, hvor store mængder kulfibre, det drejer sig om. Et spørgsmål som foreningen endnu ikke har fået besvaret fra hverken Miljøstyrelsen eller Slagelse Kommune.

Opråb til Miljøstyrelsen - For os virker det som om ansøgningen, der er begrundet i nyttiggørelse alene skal erstatte den ansøgning, der ikke blev imødekommet om import af spildevand til bortskaffelse, siger Jan Rasmussen, der nu har sendt et brev til blandt andet Miljøstyrelsen, hvor han redegør for sin viden og kraftigt opfordrer Miljøstyrelsen til at se meget kritisk på ansøgningen fra RGS Nordic om import af spildevand til nyttiggørelse.

Argumentet om nyttiggørelse stiller Jan Rasmussen også spørgsmålstegn til ud fra den betragtning, at de 500.000 tons spildevand vil kræve et forbrug af grundvand på mellem 1.000.000 og 2.500.000 ton.

- Det svarer til det årlige vandforbrug i Korsør, Grundvandet unyttiggøres således, hvis importen tillades, da det ikke er til rådighed for vandforbruget i Danmark, lyder det fra Jan Rasmussen.

Han gør samtidig opmærksom på, at Miljøstyrelsen, i ansøgningen fra RGS Nordic om import af spildevand fra Norge, skal huske på, at den vandprøve, som altid bliver sendt i forvejen fra aftager til modtager for at teste, om en aftale om rensning af en specifik mængde spildevand giver mening, ikke er blevet testet for indhold af hverken barium, PFOS eller tjærestoffer.

- Det er jo netop de tre typer af kemikalier, der er problembarnet i forhold til den lokale forurening, siger Jan Rasmussen, der håber, at Miljøstyrelsen tager sagen alvorligt og snart sender endnu et afslag i retning af RGS Nordic.