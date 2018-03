Se billedserie Aktørerne der var i aktion i forbindelse med samarbejdsaftalen. Fra venstre direktør Morten Prüsse Sørensen fra Slagelse Erhvervscenter, lektor Alex Klinge fra CBS, borgmester John Dyrby Paulsen (S), rektor Niels-Erik Hybholt og elevrådsformand Camilla Erbo Nielsen. Foto: Arne Svendsen

Samarbejdsaftale mellem handelsgymnasium og CBS vil gavne mange

Slagelse - 26. marts 2018 Af Arne Svendsen

- Det er en stor dag for Handelsgymnasiet ZBC i Slagelse, der som eneste gymnasium i Slagelse har opnået en sådan samarbejdsaftale.

Det sagde rektor Niels-Erik Hybholt, da han forleden underskrev en samarbejdsaftale med Copenhagen Business School, CBS, der var repræsenteret ved lektor Alex Klinge.

Der er tale om en væsentlig større aftale end den,der tidligere har været mellem de to institutioner.

- Aftalen vil styrke den røde tråd gennem uddannelsessystemet, fra grundskolen via ungdomsuddannelsen til videregående uddannelse og vil også komme det lokale erhvervsliv til glæde, sagde Hybholt til de fremmødte studerende og de øvrige deltagere i underskrifts-arrangementet.

Udover Alex Klinge var nemlig også direktør Morten Prüsse fra Slagelse Erhvervscenter, borgmester John Dyrby Paulsen (S) og elevrådsformand Camilla Erbo Nielsen på talerlisten.

Aftalen sikrer et endnu tættere samarbejde mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelser og indeholder samtidig åbning for et samarbejde med Slagelse Erhvervscenter, hvor CBS-studerende kan få ophold i lokale virksomheder med henblik på at udvikle virksomhederne og skabe nye jobs.

Niels-Erik Hybholt sagde, at den aftale man lavede med CBS for nogle år siden har virket, idet den har haft den effekt, at mange elever fra gymnasiet valgte en lang videregående uddannelse efter studentereksamen.

- Målet med at erhverve sig en studentereksamen her skal være, at det skal være en god en, som kan bruges til at læse videre og uddanne sig til et godt og spændende job, sagde Niels-Erik Hybholt.

I praksis kommer Handelsgymnasiet til at kunne trække på fagligheden på CBS gennem blandt andet gæsteforelæsninger, hvor undervisere tager turen fra CBS til Slagelse, og ved at give elever fra handelsgymnasiet i Slagelse mulighed for at deltage i Master Classes på CBS.

For CBS betyder aftalen, at man får nogle endnu stærkere kandidater til skolens uddannelser og samtidig mulighed for at dyrke faglig sparring på tværs af de to skolers lærerteams. Hvilket også vil løfte studiemiljøet.