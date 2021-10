Indgangspartiet til Slagelse Rådhus set nedefra.

Send til din ven. X Artiklen: Samarbejde blev brat afbrudt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Samarbejde blev brat afbrudt

Det startede med samarbejde i Slagelse Byråd efter sidste valg, men det endte hurtigt i skænderi og sagsanlæg, som dog blev trukket, inden det kom i retten.

Slagelse - 14. oktober 2021 kl. 16:09 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Efter spillet om borgmesterposten var afgjort ved sidste valg, kom der rent faktisk gang i samarbejdet, idet der blev lavet en konstituering, hvor også den borgerlige side fik formandsposter i de politiske udvalg.

Det varede dog kun få måneder. Så blev samarbejdet afbrudt af borgmester John Dyrby Paulsen med henvisning til, at der var for mange overlap - nævnt som snitfladeudfordringer - de mange stående politiske udvalg imellem.

Men borgmesteren gjorde det også klart, at samarbejdet blev afbrudt, fordi han og andre i flertallet følte sig udsat for urimelige beskyldninger om nepotisme i forbindelse med en sag om en grund i Svenstrup, som var ejet af tidligere LA-byrådsmedlem Troels Christensen.

Venstre, Dansk Folkeparti og Venstre mente dog, at der var tale om en ugyldig ændring af styrelsesvedtægten, og man lagde sag an for at få genetableret den hidtidige struktur.

Over et år senere blev sagen dog hævet, inden den nåede retssalen. Uden at parterne ønskede at kommentere hvorfor.

DF-skifte Samarbejdet i byrådet har knirket voldsomt i perioden, hvor ikke mindst økonomien har været et stridspunkt.

John Dyrby Paulsen kritiserede i sin valgkamp meget daværende borgmester Stén Knuth (V) for ikke at have styr på økonomien, og på samme måde har ikke mindst Venstre i denne periode beskyldt John Dyrby Paulsen for at føre en uansvarlig økonomisk politik.

De senere år har Jørgen Grüner fra SF tilsluttet sig denne kritik, og SF har derfor i to omgange valgt at gå sammen med Venstre og Radikale Venstre imod flertallets budgetforslag.

Der var dog ikke helt enighed i SF-gruppen på det punkt, idet Helle Blak sidste år valgte at træde ud og blive løsgænger. I år tilsluttede hun sig så budgetforslaget fra flertalspartierne. Stik imod den politik, hendes tidligere partifælle Jørgen Grüner stod for.