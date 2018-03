Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre mener, at opsigelsen er forhastet. Og de forstår slet ikke baggrunden for den, siger også Stén Knuth (V). Foto: Per Buurgaard Christensen

Samarbejde afbrudt: - En forhastet reaktion

Slagelse - 12. marts 2018 kl. 10:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) finder sig tilsyneladende ikke i flere beskyldninger om dette og hint fra politiske modstandere. Efter varsel tidligere på ugen opsagde flertallet bag ham i weekenden samarbejdsaftalen mellem Slagelse byråds partier.

Hos Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre modtages meldingen om den nu brudte samarbejdsaftale med undren.

I en fælles kommentar skriver partierne, at manøvren flytter fokus fra de reelle problemstillinger, man ser i Slagelse Kommune pt. De skriver endvidere, at opsigelsen synes noget forceret.

- En række fagudvalg var netop i gang med at justere på snitfladerne i fagudvalgenes kompetenceområder. Og så udsendes en opsigelse af samarbejdet, lyder det fra partierne, som mener, at borgmesteren handler uanstændigt, når han og flertallet bag - uden videre - vinker farvel til en samarbejdsaftale, alle var med til at indgå lige før jul. Uden nogen former for fælles drøftelse inden.

Ifølge Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre bør der i stedet sikres ro. Særligt i en tid, hvor der fyres topledere i flere forvaltninger.

- Og vi er stadigvæk uden en kommunaldirektør, lyder det fra partierne, som mener, at borgmesteren bør genoverveje beslutningen om at kvitte samarbejdet, ligesom de i kommentaren bemærker, at man allerede er godt i gang med at arbejde konstruktivt i udvalgene, som formentlig bliver til færre i fremtiden, hvis der sker en ændring af styrelsesvedtægten - som ønsket af et flertal.

- Vi arbejder med de udfordringer, som findes på de forskellige områder, blandt andet erhvervsstruktur, forventet underskud på børne- og ungeområdet, tiltag på kultur- og fritidsområdet og analyse og forandringstiltag på seniorområdet, lyder det.

Og i forhold til sagerne, John Dyrby Paulsen henviser til, bemærkes det, at man fra oppositionens side tidligere har ønsket dem »lukket ned«.

- Sagerne er principielle og politiske, og vi har foreslået, hvordan disse sager lukkes ned, sådan at vi kan komme videre. Det har ikke været ønsket.

Ifølge Stén Knuth (V), som er medunderskriver, er opsigelsens baggrund ikke holdbar.

- Vi er langt fra politikken. Dette handler om personer, og John Dyrby er helt nede i et niveau, hvor vi ikke bør være, siger Stén Knuth, som mener, at fløjene bør mødes.

- Det har jeg opfordret til mange gange. Eventuelt for at få talt om, hvordan vi får lukket de her sager ned, som spøger engang imellem. Men intet svar har jeg fået, siger han.

