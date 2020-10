Se billedserie En ny visionsplan for et ferie- og konferencecenter i området , der er tegnet ind med rødt skal nu udarbejdes, fordi kun en enkelt investor bød meget lavt for den 64.000 kvadratmeter store grund med det mål at opføre boliger. Foto: Jesper Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Salg til boliger på pause - i stedet plan om feriecenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Salg til boliger på pause - i stedet plan om feriecenter

Kun et enkelt meget lavt bud på stor grund ved Halsskov Færgehavn. De store investorer ser ikke muligheder for boliger i Korsør. Nu planlægges i stedet en visionsplan for ferieboliger og et ferie- og konferencecenter bag Storebælstfærgen M/F Broen og de tre gule containere.

Slagelse - 22. oktober 2020 kl. 06:37 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

De helt store investorer som pensionskasserne har vendt ryggen til en visionsplan om et boligområde på en 63.000 kvadratmeter stor kommunal grund ved Halsskov Færgehavn. Grunden har været udbudt til salg med en budfrist den 7. september, men kun et bud på blot to mio. kroner blev afgivet. I stedet skal der nu bruges penge på at få udarbejdet en ny visionsplan, der skal vise, hvordan det store areal med udsigt til vandsportscenter, færge og Storebælt inklusiv bro kan forvandles til et ferie- og konferencecenter med ferieboliger. Det erfarer Sjællandske. I forvejen findes der i Korsør Musholm Ferie,- sport- og konferencecenter samt de to Comwell-hoteller.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger