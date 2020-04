Indehaver af Din Tøjmand Jimmi Hansen fik før påske iden til at genåbne med adgang til butikken fra bagdøren. Foto: Helge Wedel

Artiklen: Salg af tøj og sko sker via bagdøren

Butikker har fået lov til at åbne i Havnearkaderne, når adgang sker via deres bagdøre.

- Ja, jeg skulle have fået ideen tidligere, så kunne vi have åbnet før, men nu fik jeg den altså først lige før påske, siger indehaver af Din Tøjmand i indkøbscenteret Havnearkaderne Jimmi Hansen i Korsør, da Sjællandske tirsdag kigger forbi den genåbnede butik nu med adgang via bagdøren.