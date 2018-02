Salg af liebhaver-jord ud til Storebælt

Her har grundejeren af Thersvej 13 igennem en årrække haft rådighed over et anneks, en terasse og et stakit opført på det offentlige vejareal. Nu ønsker han at rive både annekset og et ældre hus ned på grunden for at bygge et nyt. Grunden ligger i absolut første række til Storebælt, som der er nedgang til via en trappe lige ved siden af grunden. En adgang der ikke berøres af salget.