Se billedserie Op mod et halvt år kan der stadig gå, før salget af Stigsnæs Transithavne havn falder endelig på plads.

Salg af Stigsnæs Havn ikke på plads - borgmester går i aktion

I maj 2019 oplyste Ørsted, at de havde fundet en køber til Stigsnæs Havn. Slagelses bud på 120 mio. kr. var ikke stort nok. I dag snart to år efter er havnen fortsat ikke solgt. Det får borgmester John Dyrby Paulsen (S) til at rette ny henvendelse til de kommende ejere om et samarbejde mellem Korsør Havn og Stigsnæs.

Slagelse - 13. januar 2021 kl. 05:27 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Ørsteds salg af Stigsnæsværket og Stigsnæs Tarnsithavn til konsortiet Stigsnæs Industripark A/S for angiveligt et stykke over 200 mio. kroner er endnu ikke faldet på plads. Det var i maj 2019, at Ørsted valgte Slagelse Kommune fra som køber. Kommunen kom ved en fejl til at offentliggøre, at den havde budt 120 mio. kr. for havnen i Stigsnæs.

