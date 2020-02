Sagsbehandlere giver op: Stribevis af opsigelser siden jul

11 opsigelser på under tre måneder. Flere sagsbehandlere har sagt farvel grundet stort arbejdspres.

Slagelse - 19. februar 2020 kl. 06:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bunker, der aldrig forsvinder, og arbejdsopgaver, der overstiger, hvad man som medarbejder kan gabe over.

Det er nogle af de udfordringer, der har fået en række af Slagelse Kommunes sagsbehandlere - og andre ansatte i Center for Børn og Unge - til slet og ret at smide håndklædet i ringen vedlagt et opsigelsesbrev.

Det skriver Sjællandske. I alt 11 medarbejdere har siden december sagt op. Otte i år - rettere på omtrent en uge - hvilket i sagens natur vækker panderynker og ærgrelse på rådhuset.

- Det her er et område, som er meget komplekst, og som vi ser udfordret på landsplan. Det kan vi også mærke i Slagelse Kommune, siger børn- og ungedirektør Vini Lindhardt, der beretter om medarbejdere, der har sagt op grundet stort arbejdspres, voksende sagsbunker, hvor de mere komplekse sager har formeret sig de senere år, samt følelsen af ikke at blive anerkendt for arbejdet.

Har for meget at lave Ifølge Helle Blak (SF), der er formand for børne- og ungeudvalget, er opsigelserne triste. Og at de samtidig falder i en stak i løbet af ganske kort tid, giver stof til eftertanke.

Det kommer dog heller ikke bag på hende, at særligt sagsbehandlere siger fra.

- Der er enormt dårlige arbejdsvilkår. De har ikke den administrative hjælp, de har brug for, og det er dem selv, der står for fotokopierne, når journalister, politikere og andre søger aktindsigt. Det går der hurtigt mange timer med, og når de i forvejen har over 35 sager hver, bliver det svært at få luft, lyder det fra Helle Blak, der derfor har sat gang i et større arbejde for eksempelvis at forbedre vilkårene.

Opsigelserne har desuden sat fokus på rekruttering af nye medarbejdere samt at fastholde dem, der stadigvæk kæmper en brav kamp for at komme til bunds i sagsbunkerne.

Der er i øvrigt allerede ansat flere i de ledige stillinger.

Området har i årevis lidt under det ene millionunderskud efter det andet og har ifølge flere politikere været underprioriteret. Derfor kræver det også en politisk erkendelse, mener udvalgsformand Helle Blak.

- Vi skal få noget værdighed ind i det her. Vi bliver nødt til at spille aktivt med og komme tættere på dette område, siger hun og henviser blandt andet til en særlig taskforce i regi af Socialstyrelsen, der skal kigge området igennem.

Derudover er der politisk vilje til at se på området med værdige briller. Hele vejen rundt i byrådssalen.

- De her børn fortjener, at vi alle gør arbejdet grundigt, og at vi afsætter de midler, der er brug for. Men det gælder også om, at vores medarbejdere har nogle vilkår, der er til at arbejde i, tilføjer hun.