Sagsbehandler sendte familier til kritiseret opholdssted: Nu er hun ansat samme sted

Igennem flere år har Holmegaardshuset i Fensmark været skydeskive for kritik. Familier og selv tidligere ansatte har flere gange i aviser og på tv, herunder også i Sjællandske, fortalt om deres ophold på stedet, som for fleres vedkommende er endt ud i ulykke.

Således har flere på opholdsstedet, som er til akut anbringelse af børn, unge og familier, der har brug for støtte og sparring, fået tvangsfjernet deres børn efterfølgende. Kritikken har samtidig lydt på konstant umyndiggørelse, manglende udviklingssamtaler og mål, forskelligrettede beskeder fra personale, manglende anerkendelse af, hvad man kan som forældre, samt usandheder i rapporter.

Forstander Gerda Bejder har i de forbindelser afvist kritikpunkterne og har da også over for tilsynet forklaret, hvordan virkeligheden reelt - ifølge opholdsstedet selv - tager sig ud.

Det viser sig, at en forholdsvis ny stedfortræder for forstanderen, der kom til Holmegaardshuset i sommer, er tidligere sagsbehandler i Slagelse Kommune. Hun har desuden haft sager med flere familier, herunder mødre, der er blevet sendt til Holmegaardshuset, som opholdsstedet dermed har tjent penge på.

I to tilfælde er mødre sendt videre til andre opholdssteder, hvor de har fået fjernet deres børn midt om natten.

Det samme er tilfældet for en tidligere sagsbehandler i Næstved Kommune, som kom fra en kommunal stol og blev afdelingsleder på Holmegaardshuset. I dag er hun tilbage i kommunalt regi.

Ifølge Gerda Bejder bør man dog hverken undres eller forarges over, at folk, der har sendt borgere til opholdsstedet, ansættes samme sted.

- Her hos os går vi op i at få de bedste. Og vi har mange, der kommer fra kommunerne, hvilket skyldes, at de er dygtige til deres arbejde, siger forstanderen, der også har faste procedurer, sådan så rygter om »tætte forbindelser« som de aktuelle kan manes i jorden.