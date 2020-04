Selv om politiet i øjeblikket bruger ressourcer på at patruljere og kontrollere , om regeringens restriktioner overholdes, så er der i dag for første gang længe tid og mandskab nok til at se på sager, der ellers har samlet støv grundet ressourcemangel. Foto: Kim Rasmussen

Sager har samlet støv: Nu har politiet tid til at behandle dem

Men et faldende antal anmeldelser efter coronavirussens udbrud frigiver nu ressourcer nok til, at politiet kan gå i gang med de store papirbunker af sager.

- De seneste år har sager ophobet sig, og dem har vi tid til at se på nu. Ligesom andre offentligt ansatte sidder mange i politiet hjemmefra og arbejder. Og her kan de se på de sager, som vi ikke har haft tid til i lang tid, forklarer han til Sjællandske.

Kritikken lød, at gerningsmænd gik fri, fordi efterforskerne ikke havde tiden til at tage sig af sagerne.

"Det er derfor vigtigt, at vi netop nu får afviklet så mange af de ophobede sager som overhovedet muligt"

- Lars Harvest. fungerende politidirektør, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi - Lars Harvest. fungerende politidirektør, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Årsagen skulle på tidspunktet findes i, at politiet har været nødsaget til at prioritere politifolk fra efterforskningsafdelingerne til at stå for grænsekontrol og bevogtningsopgaver.