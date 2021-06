Se billedserie - Tænk at du som en tidligere kapitalens lakaj kommer til at sidde til venstre for mig, lød det fra Thomas Clausen (Enhedslisten) om den placering på yderste fløj, som den nu udsmidte socialdemokrat og tidligere bankmand Steen Olsen er tildelt i byrådssalen. Til venstre Jørgen Grüner (SF). Foto: Arne Svendsen

Sag om ungdomsboliger skal behandles forfra - tvivl om behov

Sag om ungdomsboliger skal nok en gang i udvalg. Det vedtog byråd, der også blev involveret i sygeplejerske-lønkamp og fik nok en »rituel stammedans« om kommunens økonomi.

Slagelse - 01. juni 2021 kl. 08:21 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Slagelse Kommune: Der var lagt op til en knivskarp holmgang mellem to næsten lige store fløje på mandagens byrådsmøde omkring projektet med 45 ungdomsboliger i Bjergbygade.

Denne udeblev dog, idet borgmester John Dyrby Paulsen (S) ved mødets start foreslog, at sagen blev taget af dagsordenen.

- Jeg har haft møde med ejeren, og jeg synes vi skal prøve at se, om vi ikke kan finde frem til noget i enighed. Så derfor foreslår jeg, at vi sender sagen til ny behandling i udvalget for miljø, plan og landdistrikter, sagde borgmesteren.

Før mødet var situationen den, at V, SF og Liberal Alliance støttede ungdomsbolig-projektet, mens S, Enhedslisten og Ann Sibbern, udenfor partierne, var imod. Tungen på vægtskålen ville så blive DF, der ikke havde gjort deres stilling klar.

Udvalgsformand Jørgen Grüner (SF) så frem til en ny behandling, hvor der vil blive skruet på en hel del parametre omkring projektets indhold. Såsom antal boliger og altaner.

Behov for ungdomsboliger? Henrik Brodersen (DF) tilkendegav, at DF ikke ville kunne have stemt for boligprojektet i den fremlagte form. Han mente, at det burde undersøges, om der overhovedet var brug for ungdomsboliger.

Ann Sibbern (udenfor partierne) stemte imod at sende projektet tilbage, idet hun klart ønskede, at der blev bygget seniorboliger istedet for ungdomsboliger.

Jan Møller Pedersen (V) sagde, at han sad i bestyrelsen for kollegiet i Løvegade, hvor man i øjeblikket havde omkring 14 ledige boliger, så også han stillede spørgsmålstegn ved behovet.

Sygeplejersker på færde Inden politikerne gik i gang med det første møde i byrådssalen ovenpå corona-restriktionerne blev de i øvrigt budt på »Vi er mere værd-kage« af en større gruppe sygeplejersker med kredsformand Helle Dirksen i spidsen foran rådhuset.

- Vi ved godt, at kommunen ikke direkte har noget med vores løn at gøre, men kommunen har også brug for sygeplejersker, og vi håber på, at de også vil kunne være med til at påvirke Kommunernes Landsforening, som vi forhandler med, sagde Helle Dirksen.

En stor del af byrådets politikere fik en snak med sygeplejerskerne.

Ann Sibbern (udenfor partierne) glædede sig over at se sygeplejerskerne.

- Det er vigtigt at give os politisk mulighed for at få en snak om, hvad vi kan gøre lokalt her i Slagelse Kommune. Det er mit indtryk, at sygeplejerskerne er engagerede og fagligt stærke, og vi skal i kommunen gøre det vi kan for at fastholde sygeplejerskerne og kunne rekruttere nye, mener Ann Sibbern.

Økonomi-snak Kommunens økonomi var også til debat i forbindelse med en budgetopfølgning.

Her hæftede Jørgen Grüner (SF) sig ikke mindst ved, at kommunen stort set ikke har noget tilbage til anlægsinvesteringer, når alle udgifter er betalt.

- Det går ikke at fortsætte på den måde, sagde Grüner.

Ifølge budgetopfølgningen forudså forvaltningen et underskud tæt på 400 millioner kroner, hvis der skal laves anlæg for 350 millioner kroner. Hvilket ingen dog anså for realistisk.

Samme kritik lød fra Knud Vincents (V), mens Villum Christensen (LA) mente, at der slet ikke var grund til kritik, da kommunens kassebeholdning er på over 400 millioner kroner og stigende.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) havde samme mening og pegede på, at forvaltningen tidligere havde taget fejl i deres forudsigelser.

- Sidste års budgetopfølgningen pegede på en forventet likviditet på nuværende tidspunkt på 290 millioner kroner, mens likviditeten er på hele 460 millioner kroner, sagde borgmesteren.

Der mente, at det vil være en stor fejl på baggrund af budgetopfølgning at igangsætte store spare- og fyringsrunder, fordi man forventer, at det endelige resultat vil være helt anderledes.

