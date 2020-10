Skaderne på skuret var langt større end først antaget - og endte med at koste omkring 250.000 kroner. Arkivfoto: Arne Svendsen

Artiklen: Sag om udbrændt busskur til kvart million for retten i dag

Sag om udbrændt busskur til kvart million for retten i dag

Sagen har været længe undervejs og er også blevet udskudt flere gange, men nu lader det til, at den i dag fredag finder sin afslutning ved Retten i Næstved.

Det hele startede for et år siden - nærmere bestemt natten til søndag den 3. november klokken 03.40.

Her indløb der en anmeldelse om en brand i et busskur ved Slagelse Station.

Et vidne så to personer iført mørkt tøj og lyse sko løbe fra stedet.

I dagene efter branden vurderede kommunen, at skaderne ville beløbe sig til omkring 25.000 kroner. Men efterhånden som kommunen fik flere oplysninger, kom der et ekstra nul på beløbet.

- Jeg vil nu anslå, at det kommer til at koste omkring 250.000 kroner at udbedre skaderne, fortalte Oliver Klanert fra kommunen dengang til Sjællandske.