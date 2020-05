Sag om redskabsrum ved Tårnborghallen udsat

Udgangspunktet er en succes for Tårnborg Idrætsforening med knap 500 medlemmer og stigende aktiviteter. Det kniber derfor med pladsen i redskabsbygningen til venstre for indgangen til hallen.

Kulturudvalget behandlede sagen på det seneste møde med det faktum, at hvis alle de ansøgte penge blev bevilget, så ville de tilbageværende 443.228 kroner i årets idræts- og fritidspulje være næsten væk.

Udvalget valgte at udsætte beslutningen til næste møde, hvor udvalget får forelagt tilbud fra håndværker/entreprenør samt et kontroltilbud på byggeriet af de 35 kvadratmeter. Det oplyser formand for kulturudvalget Jørgen Andersen (S) til Sjællandske.