Holdet bag årets Tjæreby Revy sastser på at blive stemt ind af et talstærkt publikum. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Sæt kryds ved Tjæreby Revyen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Sæt kryds ved Tjæreby Revyen

Når holdet bag årets Tjæreby Revy om en måneds tid er klar med endnu en omgang lagkagerevy, så vil det kommende kommunalvalg ikke gå upåagtet hen.

Slagelse - 29. september 2021 kl. 08:32 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

- Vi går også til valg i år, og vi håber, at mange vil stemme på os, siger Kia Reffeldt Ambus. Hun er instruktør på den kommende Tjæreby Revy, der har premiere lørdag den 30. oktober, og selv om revyen ikke bliver politisk som helhed, så vil det forestående kommunal- og regionsrådsvalg alligevel komme til at spille en rolle.

Lidt kuk i den - Vi kommer til at lave lidt kuk i den, og vi kommer også op at hænge i lygtepælene, lover Kia Reffeldt Ambus, der i år har Niels Weiglin og Kenneth E. Kirkeby med sig på scenen i de i alt seks planlagte forestillinger i Tjæreby Forsamlingshus.

- Kenneth har været med i Tjæreby Revyen tidligere, hvorimod Niels er ny, men han er en garvet fyr i revy-sammenhæng, og han har tidligere været med i blandt andet Næstved Revyen, siger Kia Reffeldt Ambus.

I 2020 blev Tjæreby Revyen netop afviklet, inden alt lukkede ned, men det hele var alligevel ifølge Kia Reffeldt Ambus en bøvlet affære med masser af restriktioner i forhold til antal publikummer, brug af mundbind og lignende.

- Det var meget besværligt, men vi nåede det da heldigvis, fortæller Kia Reffeldt Ambus, der håber, at forestillingerne i år kommer til at blive afviklet mere gnidningsløst.

I hvert fald er et helt hold af frivillige igen klar til at bakke op om revyen på flere fronter.

Stor opbakning - Det er fantastisk, at så mange bliver ved med at stille op, og vi oplever en kæmpe opbakning hele vejen rundt, siger Kia Reffeldt Ambus, der allerede i januar så småt begyndte at forberede årets forestilling.

Udover at være instruktør er Kia Reffeldt Ambus selv tekstforfatter på flere af revyens numre. Men også Peter Olsen, Flemming Fuglsang og Frank Guldagger leverer tekster, hvilket ifølge Kia Reffeldt Ambus sikrer en vigtig alsidighed.

- Det gør sproget mere varieret, og det gør revyen sjovere at se og høre på for publikum, siger Kia Reffeldt Ambus, der glæder sig til at præsentere en revy fuld af sjov og alvor i en god blanding.

Nærværende og sjov - En god revy skal være nærværende og sjov, men den skal også give publikum noget at tænke over. Måske ikke lige i øjeblikket, men når publikum bagefter har haft tid til at vende og dreje numrene, siger Kia Reffeldt Ambus, der også lægger vægt på, at revyen skal være uforudsigelig for publikum med korte og præcise numre serveret i et hurtigt tempo.

- Vi skal have masseret publikum på mange forskellige måder, så det ikke kun er »falde på halen-komik« det hele. Der skal også være noget bid, nogle holdninger og noget at tænke over bagefter, siger Kia Reffeldt Ambus, der håber, at mange vil sætte deres kryds ved Tjæreby Revyen og møde op i Tjæreby Forsamlingshus en af følgende datoer: Den 30. oktober og 31. oktober samt torsdag den 4., 7., 13. og 14. november.