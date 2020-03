18-årige Nivi Kieler (th.) har ligesom 19-årige Zandra Muurmann og jævnaldrende Tim Hansen fået hjælp fra det privatejede behandlingstilbud SK Reflekt. Her står kontaktpersoner til rådighed døgnet rundt - og det er en stor hjælp for børn og unge, der ellers mangler en voksenkontakt. Foto: Fleur Sativa

Særligt samarbejde er en succes til at hjælpe flere udsatte unge

I Slagelse samarbejder man med det private SK Reflekt i at støtte udsatte børn, unge og familier. Sjællandske har derfor mødt tre unge, der ellers ikke har en voksenstøtte, som har fået hjælp af at blive sat i forbindelse med en professionel kontaktperson, der er tilgængelig døgnet rundt. Og ikke kun i kommunens åbningstid.

Slagelse - 16. marts 2020 kl. 16:42 Af Fleur Sativa

I skolegården har de fleste børn leget »far, mor og børn«, men hjemme kan virkeligheden være en anden. Flere børn og unge vokser nemlig op med ingen eller dårlig kontakt til deres forældre eller andre voksne.

Det kan føre til ensomhed og mistrivsel, som kan have både fysiske, psykiske og sociale konsekvenser senere i livet.

Men i Slagelse har Sjællandske mødt tre unge med en socialt belastet baggrund, som alle har brudt den negative spiral ved at blive sat i forbindelse med en særlig form for kontaktperson. Nemlig en, der er til rådighed døgnet rundt.

En voksen, der lytter Det er muligt, fordi kommunen samarbejder med det privatejede, pædagogiske behandlingstilbud Social Konsulenterne Reflekt. Her går kontaktpersonen ikke hjem klokken 16, og telefonen er altid åben - også i weekenden. - Da jeg kom her, var det meget nyt for mig at finde en voksen, der gad at lytte til mig. Som interesserede sig for mig. Det havde jeg aldrig prøvet at føle før, forklarer 18-årige Nivi Kieler, da hun sidder ved køkkenets spisebord. Sammen med hende sidder 19-årige Zandra Muurmann og jævnaldrende Tim Hansen.

Fælles for dem alle er, at de for bare et par år siden kunne have været en af de børn og unge, der foretog en eller flere af de cirka 8.000 opkald, som BørneTelefonen modtog i 2018. Flere af disse opkald handler nemlig om ensomhed.

Og lige så ofte om ensomhed i familien.

Ifølge Børns Vilkår og Trygfonden fortæller mange af de børn, der føler sig ensomme i familien, at de oplever, at deres forældre ikke bekymrer sig om dem. De fortæller, at de ikke føler, at de kan betro sig til deres forældre, og at de slet ikke føler sig forstået af forældrene. At de er fraværende.

På samme måde er Nivi Kieler og Zandra Muurmann vokset op med et dårligt forhold til deres mødre, mens deres fædre ikke har været en del af familiebilledet. Og Tim Hansen har i perioder af sit liv boet på opholdssted.

»Før i tiden har jeg følt mig meget overset« Men på Vestergade i Slagelse møder de et hus fuld af professionelle voksne, der interesserer sig for dem. Her sidder nemlig et erfarent og solidt team af konsulenter klar til at tilbyde pædagogiske interventioner og fleksible behandlingsindsatser.

Ydelser, der er specifikt målrettet børn, unge, voksne og familier, hvor der er mistrivsel - både som forebyggende indsatser og efter eventuelle endte anbringelser.

Når man træder ind ad hoveddøren, skal man derfor ikke føle, at man træder ind på et kontor. Det skal føles som »hjemme«. Derfor er rum indrettet med sofamiljøer, som ligner noget fra en almindelig TV-stue.

Og i køkkenet - husets »café-miljø« - kan de unge mødes, snakke og sågar lave mad sammen.

- Før i tiden har jeg følt mig meget overset, og jeg havde ikke en tryg person at betro mig til. Min mor har altid haft misbrug af alkohol og hash. Og det har føltes som en hemmelighed, fortæller 19-årige Zandra Muurmann, som på eget initiativ opsøgte kommunen for at få en kontaktperson for to år siden.

- Jeg havde det virkelig skidt. Og det kunne ofte føles som om, at jeg var den eneste i verden, der havde det på den måde. Nu ved jeg, at jeg ikke er den eneste, der har det sådan, forklarer hun.

Forskellige udfordringer Ligesom Nivi Kieler og Tim Hansen, der sidder med hende rundt om spisebordet, er SK Reflekt nemlig et mødested for børn og unge, der kender til det at have problemer. Og selv om det ikke altid er de samme problemer, betyder det noget.

De bruger hinanden til at sparre med og spejle sig i. To situationer, hvor forskellige udfordringer og styrker faktisk kan være en fordel.

- Jeg har for eksempel hjulpet Nivi med økonomien, fortæller Tim Hansen en smule drillende. Men også lidt stolt. For selv om han har haft problemer med at styre sit temperament, har tal altid været nemt for ham.

I SK Reflekt har han derfor fået hjælp til at tackle sine følelser og sin adfærd, som gennem livet ofte har været udadreagerende. Det er blandt andet sket gennem løsningsfokuserede samtaler og et såkaldt »Breathe SMART«-forløb, der kort fortalt er åndedrætsøvelser.

"Jeg kunne i en lang periode ikke sove om natten. Og så holdt jeg mig vågen i løbet af dagen, indtil jeg pludselig gik omkuld"

- Nivi Kieler, 18 år Alternative metoder som denne er ikke usædvanligt for det privatejede behandlingstilbud. Også Nivi Kiele har fået hjælp til søvnproblemer gennem »NADA«- behandlinger. Det er øreakupunktur, hvor der sættes nåle i hvert øre.

Fik hjælp til at gå i skole - Jeg kunne i en lang periode ikke sove om natten. Og så holdt jeg mig vågen i løbet af dagen, indtil jeg pludselig gik omkuld. Jeg havde slet ikke nogen døgnrytme, fortæller Nivi Kieler, som allerede som 13-årig begyndte at ryge hash og tage stoffer. Typisk amfetamin, MDMA og kokain.

Pengene til det fik hun af sin mor, som det meste af dagen lå i sengen, efter hun blev diagnosticeret med bipolar lidelse.

- Min mor havde ikke overskud til at spørge ind til mig. Så når jeg spurgte om penge, vidste hun godt, hvad jeg ville bruge dem på. Men hun gav mig stadig pengene, forklarer Nivi Kieler, der ofte kom hjem påvirket og af samme grund droppede ud af skolen i 7. klasse.

I halvandet år - frem til hun var 15 år - foregik hendes liv derfor langt væk fra skolebøgerne og tæt på stofferne. Det var indtil, hun blev sat i forbindelse med en kontaktperson fra SK Reflekt. For en måned efter startede hun i skole igen.

Det var ikke nemt, men morgen-SMS'er, løbende samtaler og støtte fra en voksen gjorde det muligt, fortæller Nivi Kieler.

»Det er okay, at alt ikke er okay« På den måde hjælper det privatejede behandlingstilbud børn og unge med alt fra fastholdelse eller genetablering af skole og uddannelsesforløb, støtte med lektier og praktiske ting i forbindelse med at flytte for sig selv.

"(...) jeg har lært, at min mor ikke er hende, jeg kommer til, når jeg har brug for råd. Ligesom det ikke er hende, jeg spørger om hjælp"

- Nivi Kieler, 18 år Her kan den voksne støtte, som en kontaktperson er, hjælpe med økonomistyring, rengøring, kostvejledning og generel struktur i hverdagen. SK Reflekts formål er at støtte der, hvor der er et behov, oplyser de på deres hjemmeside. »Indsatsen skal være mindst mulig - men tilstrækkelig«, står det beskrevet.

Og det holder i virkeligheden, hvis man skal tro Nivis, Zandras og Tims historier.

I dag er de nemlig alle i gang med en uddannelse, ligesom både Zandra Muurmann og Tim Hansen har startet et liv i egen bolig. Nivi Kieler bor hos sin mor, efter hun i en periode ellers var flyttet ud.

»Hun har lært at leve med en mor der er syg, «, forklarer hun. Men måske vigtigere er, at hun har lært at leve med sin egen situation.

- Det er okay, at alt ikke er okay. Og jeg har lært, at min mor ikke er hende, jeg kommer til, når jeg har brug for råd. Ligesom det ikke er hende, jeg spørger om hjælp, forklarer Nivi Kieler.

- Men her (i SK Reflekt, red.) har jeg lært, at jeg kan finde den støtte andre steder, slår hun fast.