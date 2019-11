52-årige Per Larsen fra Skælskør fandt til sin overraskelse mandag en død klumpfisk. Fisken er nemlig et sjældent syn. Finder man en død klumpfisk, skal man derfor indberette fundet, lyder opfordringen fra Statens Naturhistoriske Museum. Privatfoto

Særligt fund: Død kæmpefisk skyllet op på land

Slagelse - 27. november 2019 kl. 09:38 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den kan blive på størrelse med et næsehorn, ligner en oppustet ballon og ynder at lægge sig op i havoverfladen for at solbade.

Klumpfisken, der kan veje op til 2,3 ton og blive op til 3,5 meter lang, tåler nemlig ikke de kolde temperaturer.

Og netop af den grund fandt 52-årige Per Larsen fra Skælskør i går en død en af slagsen.

Fisken var skyllet i land på kyststrækningen mellem Kobæk Strand og Stigsnæs nær Skælskær, hvor Per Larsen gjorde det overraskende fund, da han var ude for at fiske efter havørred.

I dette tilfælde var den store fisk dog »kun« cirka en halv meter lang.

- Jeg blev selvfølgelig overrasket over at finde den her ved vores kyst og samtidig bliver man jo også ærgerlig over, at den er død. Den har jo fået forvildet sig lidt for langt mod nord og så er den gået til, fordi vandet er for koldt, siger Per Larsen til Sjællandske.

Fundet som den første Og der var da også god grund til at blive overrasket. I Danmark skyller der nemlig som regel kun omkring fem klumpfisk i land om året - og klumpfisken i Skælskør er den første i år.

Det siger Henrik Carl, der arbejder som ekspert hos Fiskeatlas, der er et projekt under Statens Naturhistoriske Museum, som skal kortlægge udbredelsen af danske saltvandsfisk.

FAKTA Klumpfisk er den tungeste art af benfisk, der er kendt i verden. For selvom den lever af vandmænd og plankton kan dens vægt passere 2,3 ton, og den kan blive over 3,5 meter lang. Det er på størrelse med et næsehorn.

Gennemsnitsvægten er dog »bare« et ton og dens gennemsnitslængde er 1,8 meter.

Selvom klumpfisken kan blive kæmpestor, fødes den imidlertid ikke meget større end et knappenålshoved. I de første 15 måneder tager den dog i gennemsnit 1 kilo på - hver eneste dag.

Med små finner og en kuglerund krop ligner klumpfisken på flere måder et mislykket ballondyr. Og når den er levende, svømmer den samtidig rundt med åben mund og polypper og ligner en, der er konstant overrasket.

Modsat de fleste andre fisk, elsker klumpfisken dog også én ting fra vandets overflade: Nemlig solens stråler. Derfor lægger den sig ofte fladt i havoverfladen og suger solens stråler til sig. Klumpfisken har nemlig brug for at varme sin enorme krop op og tåler ikke kulde.

Klumpfisken kan således ikke overleve i de danske farvande vinteren over. - Der blev fundet én i oktober ved Sjællands Odde, men det var en fisker, der fik den i sit net. Og den var stadig i live, forklarer fiskespecialisten og uddyber, at mængden af døde klumpfisk varierer fra år til år.

- I 2014 havde vi en absolut rekord med 80 døde klumpfisk, men nogle år er der slet ingen. Hvis vi ser dem, finder vi dem dog typisk fra oktober til engang i december, så jeg har faktisk gået i et stykke tid nu og ventet på, at vi fandt den første, fortæller Henrik Carl og uddyber, at der sidste år blev fundet 20 døde klumpfisk.

At sæsonens første af slagsen først bliver fundet nu, kan ifølge fiskespecialisten skyldes, at efteråret er faldet senere end normalt. Det er nemlig netop kulden, der slår fisken ihjel.

Hører ikke hjemme i dansk farvand Normalt hører klumpfisken således slet ikke til i de danske farvande, men er en »turist« sydfra, der søger til Danmark i sommermånederne, forklarer fiskespecialist Henrik Carl.

- Så selvom det kan føles som værende synd at finde sådan en død fisk, som mange også synes ser lidt sød ud, så er det naturens gang. Klumpfisken kan slet ikke overleve i vores farvande vinteren over, slår han fast.

Ved at indsamle data over de døde klumpfisk, kan projektet Fiskeatlas derfor med nogenlunde sikkerhed sige, hvor mange af fiskene, der har været i de danske farvande i løbet af en sæson.

Og så kan tidspunktet for fundet af fiskene samtidig sige noget om eventuelle klimaforandringer, forklarer Henrik Carl:

- Fisken i Skælskør finder vi jo for eksempel først nu, da det i år været varmere end normalt langt ind i efterårsmånederne. Og det undrer mig ikke, hvis vi vil finde flere døde klumpfisk langt ind i januar, selvom det er noget usædvanligt, vurderer fiskespecialisten.

Finder man en død klumpfisk skal man tage kontakt til projektet Fiskeatlas, som indsamler data over den særlige fisk. Det kan man gøre både over Facebook, via projektets hjemmeside eller på telefon 28 75 11 24.

Ifølge fiskespecialist Henrik Carl er klumpfisken fra Skælskør nu blevet fjernet fra stranden, så man ikke løber ind i den mere end denne ene gang.