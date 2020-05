I Slagelse Kommune er bødeblokken kun hevet frem en enkelt gang, efter der er indført nye corona-regler. Det får Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til at rose både borgerne og de erhvervsdrivende. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Særligt én kommune får ros for at overholde corona-regler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Særligt én kommune får ros for at overholde corona-regler

Både borgere og erhvervsdrivende i Slagelse Kommune er gode til at overholde corona-regler. Sådan lyder det fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der kun har måttet hive bødeblokken frem en enkelt gang i hele kommunen, siden regler trådte i kraft.

Slagelse - 29. maj 2020 kl. 06:24 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens foråret for alvor er over landet, og solskinstimerne bliver flere, kan det være fristende at mødes blandt venner og familie i større forsamlinger.

For eksempel på en café, hvor det igen er muligt at nyde en latte.

Men selv om Danmark gradvist genåbner, er borgere gode til at overholde corona-regler som afstandskrav og forsamlingsforbud. Sådan lyder det fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som særligt deler roser ud til borgere i Slagelse Kommune.

- En af vores patruljer var i dag forbi Schweizerpladsen i Slagelse. De eneste, der stod for tæt var blomsterne, men de var meget krukket og ikke til at tale med, så vi lod dem være, skriver politikredsen blandt andet på Twitter.

Kun én overtrædelse Ifølge vicepolitiinspektør Søren Nielsen er der i hele kommunen kun rejst én sigtelse for brud på corona-reglerne, siden blandt andet krav om at holde én meters afstand og forsamlingsforbuddet på ti personer trådte i kraft. Artiklen fortsætter efter billedet...

En af vores patruljer var i dag forbi Schweizerpladsen i Slagelse. De eneste, der stod for tæt var blomsterne, men de var meget krukket og ikke til at tale med, så vi lod dem være.#detskalnokblivegodtigen #politi.dk pic.twitter.com/nUzAqo4bVl — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) May 24, 2020

Sigtelsen tilfaldt Café 23 i Sct. Mikkelsgade i Slagelse. Tidligere på måneden holdt stedet åben frem til klokken 00.54, selv om caféer, restauranter og værtshuse som følge af coronavirus skal lukke ved midnat.

Det kan koste stedets ejer en bøde på 10.000 kroner, men den endelige bødestørrelse vil ifølge politiet blive en sag for retten.

"(...) Vi kan mærke, at folk er seriøse omkring det her."

- Søren Nielsen, vicepolitiinspektør, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi - Søren Nielsen, vicepolitiinspektør, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi En bødes størrelse afhænger af virksomhedens størrelse og vil kunne stige, hvis overtrædelserne fortsætter, fortæller vicepolitiinspektør Søren Nielsen. Brud på forsamlingsforbuddet koster en bøde på 2.500 kroner per person.

Roser hele vejen rundt - Men i forbindelse med COVID-indsatsen er folk rigtig flinke til at høre efter, hvad der bliver sagt. Helt generelt kan vi se, at folk går på værtshus og på restaurant uden at forsamle sig, fortæller Søren Nielsen og peger på, at det ser ud til at fortsætte, selv om vejret er godt.

- Ofte er det gode vejr jo trækplaster, så folk mødes og er sammen. Men vi kan mærke, at folk er seriøse omkring det her, siger vicepolitiinspektøren.

Roserne bliver også delt ud til de erhvervsdrivende, hvor det på samme måde er politiets indtryk, at reglerne bliver overholdt. Flere steder er der for eksempel krav om afstand, rengøring og korrekt skiltning i forbindelse med coronavirus. Artiklen fortsætter efter billedet...

Selv om Danmark gradvist genåbner, og det

gode vejr lokker flere til for eksempel caféerne,

så bliver regler som forsamlingsforbud og

afstandskrav overholdt, lyder det i rosende

vendinger fra Sydsjællands og Lolland-Falsters

Politi. Foto: Fleur Sativa



Ifølge Søren Nielsen tages reglerne seriøst, fordi borgere generelt er nervøse for, at Danmark igen skal lukkes ned.

Frihed under ansvar - De ved godt, at hvis de ikke følger de her regler, som regeringen har bestemt, så strammer man skruen igen. Det er frihed under ansvar. Så derfor er borgere villige til at overholde reglerne, forklarer han.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi understreger dog, at politikredsen er »markant til stede« i hele kommunen, selv om borgere ser ud til at følge reglerne uden behov for løftede pegefingre.

Derfor er det også vicepolitiinspektør Søren Nielsens opfordring, at den gode opførsel fortsætter. Også i takt med at vejret bliver bedre.

- Det virker som om, at det med at holde afstand og passe på hinanden er blevet hverdag for mange. Men vi følger stadig med - både i butikkerne og der, hvor vi ved, at folk under normale omstændigheder forsamler sig, slår vicepolitiinspektøren fast.