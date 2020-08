Særlige sokker og pædagoger i tænkeboks sikrede sprogstimulering trods corona

Flersprogede børn med tilknytning til Nordbycentrets flersprogs- og modtagerpædagoger har ikke været helt uden for pædagogisk kontrol under corona-nedlukningen. Centret, der servicerer hele kommunens dagtilbud, hvad angår børn fra familier med andre modersmål end dansk, sendte sit pædagogiske personale i tænkeboks, da den midlertidige lukning blev en realitet.

For hvordan fastholdes børnene i deres sprogstimulerende hverdag, og hvordan får man særligt deres forældre til at bistå udviklingen af det danske sprog i hjemmet?

Nordbycentret, der ligger sammen med Børnehuset Nord, har 350 børn fra hele kommunens dagtilbud under sine vinger. Såvel som deres forældre, der er vigtige, når det gælder om at holde sproget ved lige.

Derfor var opgaven med at sikre sprogstimuleringen under coronanedlukningen også et ultrarelevant emne. Værktøjskassen, der blev fyldt af hjemsendte medarbejdere, indbefattede blandt andet sokketeater - et dukketeater med brug af sokker - og mange beskrivelser af øvelser, som forældre kunne bruge i dagligdagen.