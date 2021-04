Henrik Graae og Pia Berg i Skovbørnehuset er begge glade for den løsning, der er blevet fundet frem til i forhold til at beholde Pia Berg i hendes job som pædagog trods slidgigt.

Særlig ordning sikrer fast arbejde i længere tid

Kun takket være en fleksjobordning og en aftale om personlig assistance har pædagog Pia Berg stadig sit faste arbejde i lokalt dagtilbud. Og det er en stort gevinst for både hende og for arbejdspladsen, lyder det.

- Grundlæggende mener jeg, at vi skal have mulighed for af blive på jobbet, også når vi bliver ældre. Rutinerede medarbejdere er et stort aktiv for vores arbejdsplads - både som en rød tråd i børnenes hverdag, men også som faglig støtte og mentorer for deres yngre kolleger, siger Henrik Graae, der er leder af dagtilbuddet Skovbørnehuset i Slagelse.