I idrætstalentklasserne er der blandt andet arrangeret morgentræning flere gange om ugen i samarbejde med de foreninger, som eleverne dyrker idræt i udenfor skoletiden.

Særlig linje er populær hos eleverne

Hele to nye idrætsklasser startede efter sommerferien, fordi der var stor interesse. De er kommet godt fra start.

Slagelse - 30. oktober 2020

Det handler om tidlig morgentræning, højt niveau både idrætsmæssigt og fagligt og for nogen også et skift af skole og dermed dannelse af nye venskaber.

Idrætstalentklasserne betyder for de fleste en nogen anderledes skoledag i helt nye rammer. Men tilbagemeldingerne fra eleverne viser, at idrætsklasserne er populære både på grund af indholdet og det sociale sammenhold, fremgår det af en udsendt meddelelse fra kommunen.oelse . Derfor startede også hele to nye klasser ud efter sommerferien, da interessen for at blive optaget var rigtig stor.

Et rekordstort antal ansøgere og en høj kvalitet i ansøgningerne gjorde, at hele to idrætstalentklasser startede på 7. årgang på Nymarkskolen i august. De to nye klasser er kommet rigtig godt fra start.

Overrasket over niveau - Jeg valgte Nymarkskolen, fordi jeg gerne ville have mere ud af min sport. Det at man går i klasse med nogle, der forstår, at man ikke bare kunne være sammen i weekenderne og være længe oppe til midt om natten. Det gode ved at gå i f-klassen er, at man er sammen med nogle af sine bedste venner og nogle der går op i den samme sport som mig selv, siger Alberte Andersen fra 7. f på Nymarkskolen.

Det hun er overrasket over, er det man lærer fagligt.

- Jeg føler, jeg lærer meget mere end på min tidligere skole, og jeg føler mig også mere motiveret, fordi at jeg er rigtig glad for at gå på skolen, siger Alberte Andersen.

- En af grundene til, at jeg søgte ind på idrætslinjen på Nymarkskolen, var blandt andet, at jeg gerne ville være en del af et fællesskab, og blive dygtigere til min idræt. Jeg ville gerne være i en klasse hvor man bakkede hinanden op og støttede hinanden og i en klasse, hvor man kunne forstå hvorfor, man ikke »bare« lige kunne droppe en træning, siger Frederik Konstmann fra 7. f på Nymarkskolen.

Unikt sammenhold De to nye idrætstalentklasser er en multiklasse og en fodboldklasse.

Multiklassen er med atleter fra forskellige idrætter som for eksempel svømning, volley, cykling, tennis, voltigering, springridning og Teamgym. Mens den anden klasse som noget helt nyt udelukkende er med atleter, både drenge og piger, inden for fodbold.

- Eleverne i idrætstalentklasserne kommer rundt om fra skoler i det meste af kommunen. Så selvom både skolen og venskaberne er nye for rigtig mange, så oplever vi, at eleverne hurtigt falder til og skaber et unikt sammenhold, da de har en fælles interesse for både at dyrke idræt på et særligt højt plan og samtidig ambitioner om at klare sig godt fagligt, siger skoleleder René Nielsen.

Isabella fra dyrker teamgym og går i multiklassen.

- Det der har overrasket mig mest er nok, hvor hurtigt vi har lært hinanden at kende. Altså vi er ikke længere kun klassekammerater, men venner. Jeg vil stærkt anbefale at starte i idrætsklassen, fordi man altid laver noget sammen, og vi alle interesserer os for det samme. Der er et stort fællesskab, siger Isabella.

Politiker glæder sig Formand for kommunens kultur og fritidsudvalg, Jørgen Andersen (S), glæder sig til at følge idrætstalentklasserne og idrætsudøvernes udvikling.

- Muligheden for at man kan kombinere sin idræt, uden at skulle gå på kompromis med sin uddannelse, kan vi se, er interessant for rigtig mange unge. Vi havde næsten ikke turde drømme om, at interessen for klasserne ville være så stor, som den er blevet, siger Jørgen Andersen.