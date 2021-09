Særlig kasse - igen - at finde i Netto

Kassen her i Netto på Korsgade i Slagelse bruges, hvis kunder ønsker at donere købte vare - for nylig blev den stjålet, men i dag er der to. Foto: Mathias Skov Jepsen

I Netto på Korsgade i Slagelse har man igen fået en kasse tiltænkt donationer til byens varmestue. Eller faktisk har man nu to. Siden den blev stjålet, har særligt mange ønsket at donere, lyder det.

Slagelse - 07. september 2021 kl. 16:31 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

For nylig blev den stjålet, men nu er kassen, hvori kunder kan donere deres købte og betalte dagligvarer - igen - at finde i Netto på Korsgade i Slagelse.

Kassens indhold - for eksempel langtidsholdbare fødevarer eller »nonfood«-varer som et par varme strømper - går til Kirkens Korshærs varmestue, der hjælper en stigende andel hjemløse i byen. Derfor har den lokale nonprofitorganisation »Sammen om Slagelse«, der er initiativtager, forsøgt at sørge for, at ingen løber med kassen - og dens indhold - for anden gang.

- Nu er den - eller de - placeret lidt længere inde i butikken, så personalet bedre kan holde øje, fortæller Christopher Trung Paulsen og peger på, at organisationen, han er en del af, har valgt at sætte en ekstra kasse op, da én ikke længere er nok.

- Vi har kunnet mærke, efter kassen blev stjålet, at endnu flere folk har ønsket at donere til den, siger han.

Bygger på tillid Christopher Trung Paulsen, der desuden er byrådspolitiker for Venstre, håber derfor, at de - nu to - kasser får lov til at blive stående.

Altså når de vel at mærke ikke tømmes og afhentes for at blive foræret til Slagelses varmestue og hjemløse.

- Hele konceptet bygger jo på tillid. Ansatte i Netto skal ikke gå og for eksempel tjekke ID på de frivillige, der kommer og henter kassen som aftalt. Det vil blive for omstændigt, siger han.

Når kassen nu engang er blevet stjålet én gang, håber Christopher Trung Paulsen i det mindste, at der har været andet end »bare« lange fingre på spil.

- Forhåbentlig har vedkommende, der har taget kassen, haft brug for indholdet. Men det er ikke en opfordring til, at andre kan gøre det samme, fastslår han.

Normalt tømmes kassen én gang ugentligt. Tyveriet er blevet anmeldt til politiet.