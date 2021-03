Se billedserie Britta Olsson,til venstre, indehaver af Balance Aps, Arbejdsmijø i balance, og Bolette Trier, daglig leder af Vækstfabrikken Slagelse. Britta var den første iværksætter, der lejede sig ind på Vækstfabrikken for 10 år siden. Foto: Mette Juhl Nygaard

Særlig fabrik kan fejre sin 10-års fødselsdag

Slagelse - 22. marts 2021 kl. 13:23

En tegnestue, en fotograf og videoproducent, en techopfinder og en forhandler af bioaffald. Det er bare nogle af de virksomheder, der i dag holder til på Vækstfabrikken i Slagelse, der nu runder de første 10 år.

Her kan man leje en fast arbejdsplads i form af et kontor eller en plads i det åbne kontormiljø, men den store forskel for iværksætterne ligger i det, der følger med - samarbejdet med erhvervskonsulenterne fra Slagelse Erhvervscenter og rådgivere fra Erhvervshus Sjælland samt ikke mindst netværket med de øvrige selvstændige på både Vækstfabrikken, men også virksomhederne på Posthusets 2. sal.

En af de første iværksættere, der lejede sig ind på Vækstfabrikken for 10 år siden, var Britta Olsson, der står bag virksomheden Balance ApS, Arbejdsmiljø i balance.

- Det har været med til at forme mig, til den jeg er i dag, både som menneske, selvstændig erhvervsdrivende og som virksomhed. Noget af de bedste ved Vækstfabrikken er helt klart sammenholdet. Det at lære en masse mennesker at kende, både de andre iværksættere, men også folk omkring den, har givet mig et netværk, der kun er vokset med tiden.

- Jeg var tæt på at opgive min virksomhed, for jeg savnede kolleger og det at have et sted, jeg fysisk kunne tage til hver dag. Jeg arbejdede hjemmefra de første år, fortæller hun.

92 procent af de iværksættere, der har lejet sig ind på »fabrikken«, har også en virksomhed efter opholdet. Til sammenligning lukker 44 procent af alle nye iværksættere på landsplan efter tre år, ifølge tal fra Erhvervshus Sjælland.

Daglig leder Bolette Trier har været med i alle 10 år.

- Vi har haft mange fantastiske iværksættere igennem Vækstfabrikken i årenes løb. Det har været utroligt spændende at følge og det er en stor glæde, at mange af dem i dag har veletablerede virksomheder, som er vokset, siger Bolette Trier, der udover sit arbejde med Vækstfabrikken også er erhvervskonsulent i Slagelse Erhvervscenter.

- Der er kommet et meget større fokus på iværksætteri på landsplan i de senere år, hvilket er positivt. Og vi oplever da også stadig en stor interesse for iværksætteri, både blandt de unge, men også blandt andre, som ønsker et karriereskifte eller har samlet mod til at udleve drømmen om at blive selvstændig erhvervsdrivende, siger hun.